18.04.2019

Osterbrunnen und wie sie entstehen

Fotos sind in der Raiba zu sehen

Wer erfahren will, wie die Kunstwerke am Reichsstadtbrunnen entstanden sind, sollte sich eine Fotoausstellung, die in der Raiffeisen-Volksbank im Ried bis 27. April zu sehen ist, nicht entgehen lassen.

Die Donauwörther Brunnen werden nach fränkischem Brauch jedes Jahr zur Osterzeit geschmückt. Sie sind die Farbtupfer in unserer Stadt und den Stadtteilen. Abwechselnd stellt sich eine der Donauwörther Schulen der schönen Aufgabe, den Reichsstadtbrunnen in der oberen Reichsstraße zu dekorieren. Heuer durften sich die 5. und 6. Klassen des Gymnasiums Donauwörth zum Thema „Biene“ kreativ austoben.

Der Vorschlag mit den Bienen kam allerdings nicht vonseiten der Schüler oder der Lehrer. Fachlehrer Marc Rogat bekam die Idee von seiner Frau Federica. Denn auch in der christlichen Liturgie spielt die Biene eine beachtliche Rolle. Das „Bienenlob“ gehört zum Exsultet. Der österliche Lobpreis erklingt, nachdem alle ihre Kerzen am Osterlicht entzündet haben, und endet mit der Strophe: „Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat.“ Ohne Wachs hätte die Kirche kein Licht, das Christus, das Licht der Welt, symbolisiert. Aber auch im Koran kommt die Biene vor. Gepriesen werden hier die heilenden und stärkenden Eigenschaften des Honigs.

Luftballons, Drahtgestelle und Pappmachee

Bei der Umsetzung kamen verschiedene Materialien zur Anwendung. Luftballons als Grundkörper, Drahtgestelle als Korpus, Pappmachee, Pfeifenputzer für Beine und Fühler, Feinstrumpfhosen als Bespannung der Flügel und natürlich nach der farblichen Verschönerung ein wasserfester Lack, um die Bienen vor der Witterung zu schützen. Geleitet wurde das Projekt, welches den Schülern großen Spaß machte, von den Fachlehrern Sabine Kleinle-Mangoldt, Marie Madlen Weber und Marc Rogat. Start für die Innenstadtbrunnen war der 31. März anlässlich des Ostereiermarktes. CID-Projektleiterin Birgit Rössle und Markus M. Sommer, in Doppelfunktion als Fotograf und CID-Vorsitzender, haben die Fotos und die ursprünglichen Bilder bei der Fotoausstellung in der Raiba in der Hindenburgstraße aufgebaut. (pm)

Themen Folgen