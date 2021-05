Otting

23.05.2021

Bauplätze in Otting: Bewerber bis aus Raum München

Plus Das Interesse an einem neuen Baugebiet in Otting in enorm. Das erstaunt sogar den Bürgermeister.

Von Wolfgang Widemann

Seit Wochen erreicht die Gemeindeverwaltung Otting ein Anruf nach dem anderen. Es melden sich Menschen, die an einem Bauplatz interessiert sind. Davon hat die kleine Kommune in der Monheimer Alb genau zwölf Stück zu verkaufen. Besser gesagt: Sie hatte. Denn die Parzellen im Baugebiet „Ebenfeld II“ sind inzwischen vergeben. Die Nachfrage scheint damit nicht im Geringsten befriedigt.

