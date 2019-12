03.12.2019

Parteifreie sehen sich als „starke Mitte“

Die PWG/Freie Wähler Wemding stellt Kandidaten für Stadtrat auf.

Die Gruppierung PWG/Freie Wähler in Wemding hat ihre Kandidaten für die Stadtratswahl aufgestellt. Auf der Liste sind weiter die drei amtierenden Ratsmitglieder der Parteifreien vertreten.

Michael Dinkelmeier, 2. Vorsitzender der Ortsgruppe, ist in dieser für die Organisation der Kommunalwahl 2020 verantwortlich. Er berichtete über die Vorbereitungen und erläuterte, dass die Gruppierung am 15. März unter „Freie Wähler Bayern – PWG-Freie Wähler Wemding“ auf der Wahlliste vertreten ist. Dadurch gelinge es auf kommunaler Ebene durch den Bezug zur Bayerischen Staatsregierung, in der die Freien Wähler vertreten sind, noch besser auf die Belange der Bürger eingehen zu können. „Wir haben das Ohr direkt an den Bürgern und zeigen Bürgernähe“, so Dinkelmeier.

Frauenanteil liegt bei 20 Prozent

Weiter führte er aus, dass man auf eine breit aufgestellte Bewerberliste mit einem Frauenanteil von 20 Prozent blicken könne. Die vielseitigen Berufsgruppen und unterschiedlichen Qualifikationen spiegelten das gemeinsame Motto: sachlich-bürgernah-unabhängig wider. „Die Kandidatenliste bringt zum Ausdruck, dass wir die starke Mitte für Wemding, Amerbach und Kreut sind“, so Dinkelmeier.

Freie-Wähler-Kreisvorsitzender Florian Riehl ging in seinem Grußwort auf die Bedeutung eines kommunalen Gremiums, wie dem Stadtrat ein: „Im Stadtrat könnt ihr Wemding aktiv mitgestalten, dafür habt ihr eine starke Kandidatenliste.“

Der neue Ortsverband-Vorsitzende Wolfgang Dittrich sprach die Möglichkeit eines Ärztehauses in Wemding an, wenn das Feuerwehrhaus erst einmal ausgelagert sei. Fraktionssprecher Dieter Langer dankte Wolfgang Dittrich für seinen jahrelangen unermüdlichen Einsatz für eine gute Ärzteversorgung in Wemding.

Bau einer Urnenwand am Friedhof und Kindergartensanierung

Stadtrat Roland Schuster berichtete über die bisherigen Anstrengungen der Kommune, um nasse Keller zu vermeiden, was ja ein zentraler Punkt des Wahlprogramms der Freien Wähler Wemding 2014 war. „Auch im neuen Wahlprogramm werden unsere Bemühungen auf diesem Gebiet nicht nachlassen“, so Schuster.

Fraktionssprecher Dieter Langer gab bekannt, dass für die Kreistagswahl alle elf Wemdinger Bewerber nur auf der Liste der Freien Wähler kandidieren werden. Im Wahlprogramm der PWG-FW stehen als Eckpunkte unter anderem der Bau einer weiteren Urnenwand im Friedhof, die Sanierung der Zufahrt zum Hotel Seebauer, die Generalsanierung des Kindergartens St. Marien, die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses, Schaffung zusätzlicher Dauerparkplätze im Stadtbereich, neue Baugebiete aber auch Förderung des Wohnens in der Altstadt, weitere Sanierung der Gehwege, Sicherung der Arbeitsplätze durch Stützung des Einzelhandels und Gewerbes.

Die weitere Steigerung der Lebensqualität für Familien und Senioren werde eine zentrale Aufgabe sein, so Langer.

Das sind die Kandiaten:

1. Wolfgang Dittrich, 2. Dieter Langer, 3. Roland Schuster, 4. Michael Dinkelmeier, 5. Hans Bayr, 6. Tobias Hertle, 7. Georg Schneid-Pawkowicz, 8. Julia Kaufmann, 9. Nabil Al-Halabi, 10. Roland Meinert, 11. Chris Luderschmid, 12. Renate Schuster, 13. Martin Dinkelmeier, 14. Andrea Bittl, 15. Kevin Steinle, 16. Sven Söllner, 17. Daniel Weißenburger, 18. Margot Hubel, 19. Karl-Heinz Pfefferer, 20. Reiner Dittrich.

Themen folgen