23:12 Uhr

Pfefferer kratzt in Monheim an der absoluten Mehrheit

Plus Der Amtsinhaber erreicht im ersten Wahlgang 46 Prozent. In zwei Wochen tritt er gegen Andreas Pelzer an. Anita Ferber und Lorenz Akermann sind ausgeschieden.

Von Thomas Unflath

Der erste Wahlgang im Viererrennen um den Bürgermeisterposten in Monheim hätte schon fast die Entscheidung gebracht. Amtsinhaber Günther Pfefferer ( CSU) erreichte 46 Prozent. In der Stichwahl am 29. März tritt der 60-Jährige nun gegen den SPD-Bewerber Andreas Pelzer an, der 25,1 Prozent holte. Keine Chance hatten Anita Ferber (PWG, 18 Prozent) und Lorenz Akermann (MUM, 10,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 80,6 Prozent.

"Ein schöner Vertrauensbeweis" „Das ist natürlich ein schöner Vertrauensbeweis für unsere Arbeit“, freute sich Pfefferer eine gute Stunde nach Bekanntwerden des Ergebnisses bei der CSU-Wahlparty in der Pizzeria Romana. Diesen erfolgreichen Weg wolle man weitergehen und auch nach der Stichwahl fortsetzen. Im Vorfeld sei schwer einzuschätzen gewesen, wie die Stimmungslage in Monheim ist. Die Zahl von 46 Prozent (1374 Stimmen) habe dann die Erwartungen schon übertroffen. „Ich danke für die Unterstützung und baue auch am 29. März darauf“, blickt Pfefferer der Stichwahl entgegen. Da aufgrund der öffentlichen Einschränkungen kein richtiger Wahlkampf mehr möglich sei, werde er eventuell noch eine Postkartenaktion in die Wege leiten. Pelzer: "Meine Themen sind angekommen" Pelzer, der zuletzt durch einen Videoclip noch prominente Unterstützung von Filmregisseur Marcus H. Rosenmüller („Wer früher stirbt, ist länger tot“), seinem früheren Fußballerkollegen, erhielt, zeigte sich ebenfalls zufrieden. Da er zu Beginn des Wahlkampfs als „No Name“ gestartet sei, könne er sich über die 25,1 Prozent (748 Stimmen) freuen. Damit habe er im ersten Durchgang zwei etablierte Monheimer Kommunalpolitiker hinter sich lassen können. Besonders zufrieden war Pelzer, dass „meine Themen“ bei der Bevölkerung angekommen seien. Nun hoffe er auf die Stimmen der Anhänger von Ferber und Akermann, die ebenfalls angetreten waren, um einen Wechsel im Rathaus zu erreichen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Für mehr Nähe zum Bürger „Ich hatte mir etwas mehr erhofft“, bilanzierte Anita Ferber. Das klare Ergebnis zugunsten von Pfefferer habe sie überrascht, das sei so nicht zu erwarten gewesen. Wie es der Name sagt, würden die Parteifreien keine Empfehlung für 29. März ausgeben, so Ferber, die 538 Stimmen erhielt. Der Grund für seine Kandidatur sei Kritik aus der Bevölkerung an der Amtsführung des Bürgermeisters gewesen, erinnerte Akermann (324 Stimmen). Insofern überraschte es ihn, dass sich diese Äußerungen nicht niederschlugen. Die Umlandliste habe sich für mehr Nähe zum Bürger ausgesprochen. Lesen Sie dazu auch Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Monheim: Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl Live-Blog zu den Wahlen im Kreis Donau-Ries: Stefan Rößle erzielt absolute Mehrheit

