vor 18 Min.

Photovoltaik für das Wärmenetz in Mertingen

ProTherm will eine Temperaturanhebung erreichen

Die Bauarbeiten zur Verlängerung des Wärmenetzes der ProTherm in Mertingen laufen auf vollen Touren. Ein großes Heizwerk soll in diesem Zuge in das Wärmenetz eingebunden werden. „Damit erhöhen wir unsere Leistungsfähigkeit“, erklärte Geschäftsführer und Gemeindekämmerer Jörg Baumgärtner dem Gemeinderat.

Um eine Temperaturanhebung zu erreichen, soll eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Zusätzlich ist ein Pufferspeicher mit Heizanlage und ein Betriebsgebäude in der Größe einer Fertiggarage notwendig. Grundsätzlich sei das Ziel der ProTherm mit der Anlage, durch das mögliche Temperaturniveau ein Vielfaches an Wärmemenge zu vertreiben als derzeit möglich sei, erklärte Baumgärtner. Es sei angestrebt, umliegende Gewerbebetriebe durch einen direkten Anschluss Strom aus der Anlage anbieten zu können.

Zur ersten Abschätzung der Wirtschaftlichkeit sei die Rentabilität des Projektes bewertet worden. Geplant ist der Bau der Anlage durch die ProTherm Mertingen und Finanzierung zu hundert Prozent über Darlehen. Die Finanzierungszeit sei mit 20 Jahren berechnet worden. Unter Deckung sämtlicher Kosten ergibt sich demnach durch die Einspeisevergütung ein jährlich positives Ergebnis zwischen zwei- und viertausend Euro..

Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahme sei die langfristige Bereitstellung der Ackerfläche von der Gemeinde Mertingen an die ProTherm Mertingen. Zur Schaffung von Baurecht sei seitens der Gemeinde ein Bauleitplanungsverfahren und die Änderung des Flächennutzungsplanes einzuleiten. Kostenträger hierfür ist ProTherm Mertingen. „Es ergeben sich Vorteile für den Klimaschutz, aber ebenso ist damit zu rechnen, eine dauerhafte Stabilisierung des Wärmepreises zu erreichen“, erklärte Baumgätner. Alternativ könnten damit auch die Finanzierungssituation der Gesellschaft verbessert und das Haftungsrisiko der Gemeinde über die kommunalen Ausfallbürgschaften somit minimiert werden. Bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats sollen endgültige Beschlüsse gefasst werden. (bih)

