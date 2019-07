vor 18 Min.

Picknick: Köstliches Essen im Freien genießen

Eine Ernährungsexpertin gibt Tipps für ein gelungenes Picknick

Donauwörth Jetzt im Sommer ist die beste Zeit, um draußen ein schönes Picknick zu machen. Die Temperaturen sind angenehm warm, dass man sich gemütlich auf einer Wiese unter schattigen Bäumen niederlassen kann. Cornelia Zink, Ernährungsberaterin bei der AOK Donauwörth, gibt Tipps, wie man entspannt und gesund im Freien ge-nießen kann.

Mit den Fingern essen Was am Esstisch verpönt ist, erweist sich beim Dinieren im Freien als wunderbar praktisch: mit den Fingern essen. Dazu gehören natürlich die richtigen Speisen. Wraps, Sandwiches und Co. kann man ohne Teller und Besteck aus der Hand essen. Da reicht eine Serviette als „Gedeck“ völlig aus.

Aufgespießt Lecker gewürztes Fleisch kann sehr gut auf Spießen serviert werden – am besten gleich mit Gemüse kombiniert. Das hält den Fleischanteil der Mahlzeit auf gesunde und genussvolle Weise gering, und man bewegt mit etwas Glück auch kleine Gemüseverächter zu einem gesunden Happen. Achten Sie darauf, dass das Fleisch immer gut durchgegart ist.

Essen mit Spaßfaktor Obst ist wunderbares Fingerfood. Kirschen, Trauben, Erdbeeren, Heidelbeeren sind klassisches Naschobst, das nur vorsichtig gesäubert und gut verpackt werden muss. Exotisches Sommerobst wie Melone, Ananas, Mango oder Kiwi kann man zu Hause in mundgerechte Würfel schneiden. Mit Zahnstochern kann sich jeder seine Stückchen herauspicken –vor allem für Kinder eine spaßige Art, Obst zu genießen. Wenn man diese Früchte (besonders lecker ist Wassermelone) tiefkühlt, sind sie ein köstlicher Eis-Ersatz. Einfach am Abend vorher herrichten, in einer geeigneten Dose tiefkühlen und dann einpacken. Bis zum Verzehr kühlen die eisigen Früchte ganz nebenbei die anderen Speisen im Korb.

Dip, Dip, Hurra Schnell gemacht und gesund sind Gemüse-Sticks mit Dips. Außer den klassischen Joghurt-Dips kann man auch aus Hülsenfrüchten cremige Dips herstellen, die etwas mehr sättigen und sich auch bei Hitze nicht so leicht verflüssigen.

Ein Klassiker ist zum Beispiel ein Bohnendip aus 400 g weißen Bohnen (aus der Dose, abgetropft), 3 Esslöffel (EL) Joghurt, 1 EL Tomatenmark, 2 EL Zitronensaft, Jodsalz und Cayennepfeffer. Die Bohnen werden fein püriert und mit den übrigen Zutaten verrührt und abgeschmeckt. (pm)

