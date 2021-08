Geflutetes Sportheim in Kaisheim: Mitglieder sind entsetzt

Plus Unbekannte setzen das Sportheim des SV Kaisheim mutwillig unter Wasser. Schaden nicht abzuschätzen. Vorstandsmitglied zieht erste Bilanz.

Entsetzen bei den Mitgliedern des SV Kaisheim: Unbekannte haben in der Nacht auf Montag mutwillig das Sportheim unter Wasser gesetzt. Der Schaden lässt sich noch nicht abschätzen. Vorstandsmitglied Roland Palm beschreibt die Vorkommnisse als „unheimlich ärgerlich“.