Polizei kontrolliert getunte Autos auf Parkplätzen

Die Polizei hat in Donauwörth getunte Autos auf Parkplätzen überprüft - und einige Verstöße festgestellt.

In der Tuning-Szene in Donauwörth hat spätabends eine Schwerpunktkontrolle der Polizei stattgefunden. Die entdeckte einige Verstöße-

Die Polizei hat in den späten Abendstunden des Freitag auf diversen Parkplätzen, die als Treffpunkte bekannt sind, die Autos der dort Anwesenden unter die Lupe genommen – und einige Verstöße festgestellt.

Bekanntlich versammeln sich auf verschiedenen Flächen – unter anderem an Einkaufszentren und Supermärkten – vor allem jüngere Leute mit ihren oft optisch aufgemotzten Wagen. Manche Mitglieder dieser sogenannten „Tuning-Szene“ fallen negativ auf, weil sie die Motoren zu nächtlicher Stunde aufheulen lassen und mit quietschenden Reifen umherfahren. Immer wieder sind die Fahrzeuge auch auffällig laut.

Polizei entdeckt nicht eingetragene Auspuffanlagen und Veränderungen am Fahrwerk

Die Polizeiinspektion Donauwörth führte jetzt zusammen mit Unterstützungskräften aus Augsburg im Stadtbereich eine Schwerpunktkontrolle durch. Bei dieser nahmen die Beamten insgesamt 25 Fahrzeuge in Augenschein. Dabei registrierten die Beamten elf Verstöße. Es handelte sich um nicht eingetragene Auspuffanlagen, Mängel an den Reifen und unerlaubte Veränderungen am Fahrwerk.

„Mehrere Fahrzeugführer müssen deshalb mit einem Bußgeldbescheid rechnen“, heißt es im Pressebericht der Inspektion. An der Kontrolle war auch ein Kfz-Sachverständiger beteiligt. (dz)

