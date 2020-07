17:47 Uhr

Prozess: Eine glimmende Zigarette im Ohr ausgedrückt?

Eine Körperverletzung wurde am Amtsgericht Nördlingen verhandelt.

Plus Ein Tumult vor einem Lokal in Donauwörth, in dem Geburtstag gefeiert wurde, beschäftigt das Amtsgericht. Bei allen Beteiligten war jede Menge Alkohol im Spiel.

Von Wolfgang Widemann

Es war schon gegen 3 Uhr, als in einer kühlen Novembernacht 2019 vor einem Lokal in Donauwörth ein Streit begann. Bis dahin hatten die Besucher eine feucht-fröhliche Geburtstagsparty gefeiert. Plötzlich wurde geschrien, geschubst und auch geschlagen. Was genau passierte, darüber hat kaum jemand einen Überblick. Die meisten der Umstehenden seien „ziemlich betrunken“ gewesen, berichtet eine Polizistin gut sieben Monate später im Amtsgericht Nördlingen.

Dort wird einem 35-Jährigen der Prozess gemacht. Der Mann soll den Tumult mit ausgelöst haben. Er hat damals auch selbst die Polizei gerufen. Die bemühte sich, die Vorgänge aufzuklären. Bei der Vernehmung der Beteiligten und von Zeugen erstattete zwar niemand Anzeige, jedoch schilderte ein 20-Jähriger, ihm habe der 35-Jährige eine glimmende Zigarette im Ohr ausgedrückt.

Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft

So eine Attacke wird strafrechtlich als gefährliche Körperverletzung gewertet – und muss von Amts wegen verfolgt werden. Die Konsequenz: eine Anklage gegen den 35-Jährigen. Für ihn ist dies eine kitzlige Angelegenheit, ist er doch einschlägig vorbestraft.

Deshalb ist er vor Gericht auch ziemlich niedergeschlagen angesichts der Vorwürfe. Die könne er nicht nachvollziehen, so der Angeklagte, der bei der Auseinandersetzung über 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte: „Es hat doch keinem etwas wehgetan.“

An Details jener Nacht könne er sich freilich nicht erinnern. Damit ist er nicht allein. „Ich weiß nichts mehr“, gibt ein 29-Jähriger zu Protokoll, den der 35-Jährige am Kragen packte.

Vermeintliches Opfer hat literweise „Jack-Cola“ getrunken

Zwei bis drei Liter „Jack-Cola“ (Whisky-Cola) habe er bei der Fete getrunken. Den Angeklagten kenne er nicht. Auf rund zweieinhalb Liter „Jack-Cola“ schätzt auch der 20-Jährige, der die Zigarette ins Ohr gedrückt bekommen haben soll, seinen Konsum in der Partynacht.

Wer ihn auf diese fiese Art traktiert habe, sei ihm unbekannt. Er wisse nicht, wer neben ihm gestanden habe. Die Schmerzen hielten sich offenbar in Grenzen: Erst am nächsten Tag habe er den Ruß im Ohr bemerkt.

Staatsanwalt Johannes Pausch ist sichtlich angesäuert angesichts der vagen Ausführungen des jungen Mannes. Er empfiehlt dem vermeintlichen Opfer sogar, dass dieser auf sein Zeugengeld verzichten solle: „Sie haben auch ihren Teil zur Eskalation beigetragen.“

Der Angriff ist nicht nachzuweisen

Zwar werden zudem ein zum Zeitpunkt der Tat nur leicht alkoholisierter und ein gänzlich nüchterner Zeuge gehört, sie können aber ebenfalls nicht bestätigen, dass der 35-Jährige die Zigarette ins Ohr drückte. Dieser Angriff sei nicht nachzuweisen, stellt Pausch fest. Logische Konsequenz: Der Angeklagte sei hier freizusprechen.

Auch das weitere Verhalten des 35-Jährigen – es stand auch der Vorwurf der versuchten Körperverletzung im Raum – dürfe nicht bestraft werden, denn: In der Zwischenzeit wurden die Verfahren gegen alle anderen Beteiligten eingestellt.

Richterin schließt sich dem Staatsanwalt an

Dies müsse aus Gründen der Gerechtigkeit nun auch bei dem Angeklagten geschehen. Verteidigerin Veronika Tauchert schließt sich den Ausführungen des Staatsanwalts an. Richterin Katrin Wegele sieht ebenfalls keinen Anlass für eine Verurteilung. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

Themen folgen