Unbekannter beschädigt Skidder in Bayerdilling

In Bayerdilling wurde zwischen Mittwoch und Freitag ein Forstgerät von einer unbekannten Person beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

In Bayerdilling ist ein forstwirtschaftliches Arbeitsgerät von einem unbekannten Täter beschädigt worden. Laut Polizei liegt der Zeitraum, in dem die Tat geschah, zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Freitag. Bei der beschädigten Maschine handelt es sich um eine Skidder, die sich nahe des Gempfinger Wegs in Bayerdilling befand.

Täter schüttet Sand in Einfüllstutzen für das Getriebeöl

Wie die Polizei mitteilt, öffnete der Täter die Motorhaube des dort abgestellten Fahrzeugs und schüttete Sand in den Einfüllstutzen für das Getriebeöl. Glücklicherweise wurde dies von dem verantwortlichen Arbeiter vor Inbetriebnahme der Maschine festgestellt, wodurch ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Der Reparaturschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 entgegen. (dz)

