Gewalt an einem Kind wegen ein paar Apfelstückchen?

Ein Mann steht zum zweiten Mal vor Gericht, weil er einen frechen Buben gepackt hat. Grund für die Auseinandersetzung mit dem Kind waren harmlose Apfelstücke.

Es waren nur ein paar Apfelstücke, die im Sommer 2019 in ein Auto in Rain flogen. Daraus entwickelte sich ein Fall für die Justiz, der zu einem endlosen Verfahren zu werden drohte. Nach einer zweiten Verhandlung vor dem Amtsgericht Nördlingen ist nun – vorläufig – Schluss.