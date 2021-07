Mittelschule Rain: Ein halbes Jahrhundert Geschichte

Plus In Rain wird ein besonderes Jubiläum gefeiert: Die Mittelschule ist 50 Jahre alt. Von den Anfängen über Großbaustellen bis zur Corona-Pandemie.

„Wir haben allen Grund, unsere Schule zu feiern“, zieht Rektorin Christina Ost ein Resümee zu „50 Jahre Gebrüder-Lachner-Schule Rain“. Abriss der alten Schule, Auslagerung in die Containerschule und dazu seit 17 Monaten Pandemie hat die Schulfamilie nicht aus dem Gleis geworfen: „Die Schüler sind toll über die Zeit gekommen, die Eltern stehen hinter uns.“