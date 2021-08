Sattelzug bei Rain gestoppt: Fahrer war mit 133 "Sachen" unterwegs

Eine Kontrolle eines Sattelzuges in Rain offenbart der Polizei "Außergewöhnliches". Der Fahrer saß ohne Schuhe am Steuer, das Kontrollgerät verriet aber noch mehr.

Am vergangenen Freitag gegen 7 Uhr kontrollierte eine Streife der VPI Donauwörth routinemäßig einen 40-Tonner Sattelzug aus dem Raum Viechtach auf der B16 in Höhe der Lechbrücke bei Rain. Bei der Fahrt hatte der 56-jährige Berufskraftfahrer kurz vor der Kontrolle mehrfach Geschwindigkeitsspitzen von 90 Sachen erreicht und damit massiv die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometer für seinen Lkw überschritten.

Kontrolle bei Rain: Fahrer sitzt ohne Schuhe am Steuer

Zudem saß der Fahrer entgegen den Vorschriften ohne Schuhe am Steuer. Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgeräts stellten die Beamten mehrere Lenk- und Ruhezeitverstöße fest. Bei der Auswertung der digitalen Daten des Vortages, also dem Donnerstag, mussten die Beamten dann ungläubig staunen. An diesem Tag war der Berufskraftfahrer mit dem Sattelzug von einer Ladestelle bei Würzburg in Richtung Leipzig auf der Autobahn A 9 unterwegs. Der Sattelzug war mit Tonschiefer beladen und hatte ein Gesamtgewicht von 41,9 Tonnen. Kurz nach 9 Uhr befand sich der Lkw im Bereich der Landesgrenze zu Thüringen und erreichte laut den Aufzeichnungen des digitalen Kontrollgerätes mehrfach Spitzengeschwindigkeiten zwischen 108 und 133 Sachen, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern.

Die Beamten schließen technische Mängel und Manipulation aus. Sie folgern, dass der Fahrer diese, für einen beladenen 40-Tonner unglaubliche Höchstgeschwindigkeiten nur erreichen konnte, weil er auf den Bergab-Strecken auf der A 9 an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze mit ausgekuppeltem Gang gefahren ist. "Ein derartiges Verhalten muss als lebensgefährlich bezeichnet werden", heißt es im Polizeibericht aus der Inspektion in Donauwörth.

Da es sich um einen außergewöhnlichen Einzelfall handelt, kann über die Konsequenzen für den Berufskraftfahrer an dieser Stelle noch keine valide Aussage getroffen werden. (dz)

