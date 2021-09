So teuer war die Sanierung der Kirche in Wallerdorf

Plus Die Kirche St. Nikolaus ist seit über 500 Jahren Mittelpunkt in Wallerdorf. Es gab jedoch statische Mängel. Diese sind nun behoben - ein Grund zum Feiern.

Große Feier für einen kleinen Ort und wichtiges Ereignis für die Pfarrgemeinde Wallerdorf und Hagenheim: Die Renovierung der Kirche St. Nikolaus ist abgeschlossen, was nun mit einer Einweihungsfeier begangen wurde. Die finanziellen Ausmaße des Vorhabens sind Projekt sind beträchtlich.