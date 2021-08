Wie Linkshänderin Claudia Haschner aus Rain sich durch die Rechtshänderwelt kämpft

Plus Die Rainerin Claudia Haschner ist Linkshänderin. Sie erzählt von den alltäglichen Tücken, die sich für sie in einer Rechtshänderwelt ergeben.

Es gibt auf dieser Welt statistisch bekannte zehn bis 15 Prozent Menschen, die Folgendes gemeinsam haben: Sie benutzen für die wichtigsten Tätigkeiten hauptsächlich die linke Hand. Sie tun es vor allem dann, wenn es um Feinmotorik, Kraft oder Schnelligkeit geht. Die rechte ist ihre etwas unbeholfenere Hand. Am 13. August ist Weltlinkshändertag. Er will auf die Bedürfnisse dieser Menschen aufmerksam machen, die früher oft diskriminiert wurden und selbst heute mitunter noch das Gefühl vermittelt bekommen, anders zu sein, als es die „Normalität“ erwartet.