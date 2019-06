vor 22 Min.

Rathaus: Der Weg ins Amt soll leichter werden

Wer im Rathaus etwas erledigen will, dem soll dieses Schild gleich am Eingang erläutern, wo er seinen Ansprechpartner findet.

Die Stadt investiert 10.000 Euro für ein neues Leitsystem im Rathaus.

Von Barbara Wild

Wer in den vergangenen Monaten den Weg ins Donauwörther Rathaus fand, dem mag es bereits aufgefallen sein. Die Stadt hat kräftig in ein neues Beschilderungs- und Wegweise-System investiert. Königsblaue, mannhohe Schilder sollen dem Bürger den Pfad zum gesuchten Ansprechpartner nun besser und schon frühzeitig weisen. Auch im inneren des Rathauses wurde in ein Informationssystem und Türschilder investiert. Kostenpunkt: 10.000 Euro.

Wie die Pressestelle der Stadt Donauwörth auf Nachfrage mitteilt, war es vor allem das Ziel dem Bürger frühzeitig zu erläutern, in welchem der insgesamt drei Verwaltungsgebäude er die für ihn relevante Abteilung findet: Im Hauptgebäude, in der Alten Kanzlei oder in der Neuen Kanzlei. „Uns haben zur neuen Wegweisung dementsprechend positive Rückmeldungen von Besuchern des Rathauses und seiner Sachgebiete erreicht“, sagt Pressesprecherin Annegret Feist. Bisher hätten viele Besucher den „Umweg“ über das Rathaus genommen und sich dort durchfragen müssen. Das soll nun nicht mehr nötig sein.

Das Rathaus soll "modern und bürgerfreundlich" erschlossen werden

Das auffälligste der Schilder steht direkt neben der Rathaustreppe. Wer hinter dem Rathaus parkt und über den Hintereingang kommt, findet ebenfalls das Schild mit Gebäudeplan und auch bei den Eingangsbereichen zur Neuen und Alten Kanzlei wurden entsprechende Wegweiser aufgehängt.

Die Beschilderung außerhalb ist Teil eines Gesamtkonzeptes, das das Rathaus „modern und bürgerfreundlich“ erschließen soll. So wurde auch im Inneren nachgerüstet.

Wie Annegret Feist erklärt, weist nun im Eingangsbereich eine Übersicht auf die einzelnen Ämter und Aufgabengebiete in den jeweiligen Stockwerken des Rathauses hin und erklärt, wie man am besten dorthin gelangt. Diese setzt sich auch in den weiteren Stockwerken fort; auch wurden die Türschilder ebenfalls neu gestaltet. Sie können zudem durch ein neues Beschriftungssystem nun auch kurzfristig räumlichen und personellen Veränderungen angepasst werden.

Info-Bildschirm im Eingangsbereich

Auffällig für jeden Besucher ist ein neuer Info-Bildschirm im Eingangsbereich. Dort soll künftig tag- und zeitgenau auf aktuelle Sitzungen, Tagungen oder sonstige öffentliche Veranstaltungen im Rathaus und in der Stadtverwaltung hingewiesen werden.

Unabhängig vom neuen Leitsystem, kann im Rathaus aber nach wie vor der persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern in der Bürgerinformation weiterhelfen.

