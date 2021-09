Regionalliga Bayern

vor 59 Min.

Nächste Schlappe für TSV Rain beim FC Bayern

Plus Der TSV Rain ist beim FC Bayern München II engagiert, aber unterlegen. Die Linksaußen gefallen auf beiden Seiten, im Stadion ist Prominenz auf den Rängen.

Von Christof Paulus

Sechs Mal trafen der TSV Rain und der FC Bayern II in der Regionalliga schon aufeinander - sechs Mal haben die kleinen Bayern gewonnen. Am Samstag haben sich diese beiden Zahlen auf sieben erhöht, mit 3:1 behielten die Münchner die Oberhand. Sie hatten über weite Teile des Spiels wenig Probleme, den TSV Rain in Schach zu halten. Neben Bayern-Trainer Martin Demichelis war noch ein zweiter früherer Bayern-Star vor Ort: Sportchef Hassan Salihamidzic verfolgte das Spiel auf der Tribüne, Sohn Nick wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

