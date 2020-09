31.08.2020

Reichsstraße in Donauwörth: Ein weiteres Traditionsgeschäft schließt

Die Mangoldapotheke in Donauwörth wird am 30. September für immer zusperren.

Plus In der Reichsstraße in Donauwörth nimmt der Leerstand weiter zu. Jetzt schließt ein weiteres Geschäft seine Türen.

Jetzt erwischt es auch die Mangold-Apotheke in der Reichsstraße in Donauwörth: Sie schließt am 30. September die Pforten. Die Kunden wurden nun mit einem Schreiben informiert. Darin berichtet Apotheker Michael Beiske von einer „schwierigen wirtschaftlichen Situation“ der Apotheken in Deutschland.

Damit nimmt der Leerstand in der einstigen Einkaufsmeile in Donauwörth weiter zu. Das kleine Eckgeschäft gegenüber dem Rathaus ist wieder leer, im Engelhof ist ebenfalls kein Mieter in Sicht, die Schaufenster des ehemalige Esprit sind leer und auch der Müller-Markt ist ohne Nachmieter geblieben. Aktuell haben auch viele Händler die Öffnungszeiten stark verkürzt. Corona und Ferienzeit fordern ihren Tribut.

Darum gibt der Apotheker in Donauwörth auf

Das hänge mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen zusammen, „aber auch mit den großen Umwälzungen im Einzelhandel“. Dazu komme, so Beiske, dass die bestehende Mangold-Apotheke wegen der gültigen Betriebsordnung ohne große Umbaumaßnahmen „von niemand anderem übernommen werden kann“.

Deshalb habe man sich zur Schließung der Apotheke durchgerungen. Apotheker Beiske wechselt ab 2. November zu seinem Apothekerollegen Wolfgang Mackin die Marien-Apotheke.

