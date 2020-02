15.02.2020

Riedlinger Sänger haben einen neuen Vorstand

Eugen Rieger tritt als Vorsitzender ab. Ehrenvorsitzender Gottfried Lammel übernimmt das Amt

Der Männergesangverein (MGV) Riedlingen hat einen neuen Vorsitzenden. Gottfried Lammel übernahm jetzt das Amt von Eugen Rieger, der nach 22 Jahren abtrat. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Rudi Schusser. Des Weiteren gab es folgende Veränderungen: Josef Kundinger wurde als Schriftführer und Johann Rybka als Schatzmeister gewählt. Notenwarte sind unverändert Otto Bredl und Lorenz Herb. Als Beisitzer fungieren Roland Rössner und Lorenz Herb. Die Revisoren sind Dietmar Lammel und Max Müller.

Nach dem traditionellen Eröffnungslied des Chores begrüßte Eugen Rieger die anwesenden Gäste. Danach blickte er auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Nachdem der verstorbenen Mitglieder Rudi Puttner, Franz Wallisch und Konrad Böswald gedacht wurde, berichtete der Vorsitzende, dass der Verein nun 79 Mitglieder zählt, wovon 14 Sänger aktiv sind. Dringend würde der Chor neue Sänger benötigen, jeder der Lust hat, könne gerne kommen.

29 Chorproben gab es 2019, dabei besuchten Anton Scheller und Otto Bredl alle Proben. Des Weiteren informierte er über die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. Der Chor sang bei den Maifeiern in Riedlingen und in der Rambergsiedlung, bei der Hubertusmesse und am Volkstrauertag. Insgesamt trat der Chor neunmal auf. Den Jubilaren im Verein wurde gratuliert und teilweise wurden Ständchen gesungen. Eugen Rieger bedankte sich bei Chorleiterin Andrea Meggle für die Dirigententätigkeit und überreichte ihr eine Urkunde und einen Blumengruß für ihren 30-jährigen Einsatz. Ferner wurde Josef Reichensberger für 40 Jahre Vereinstreue geehrt. Die Chorleiterin berichtete über die musikalischen Aktivitäten und erklärte, dass sie den Chor weiterhin unterstützen wird. Der Kassenbericht von Luise Rieger wurde einstimmig angenommen.

Stellvertretender Vorsitzender Rudi Schusser ehrte den scheidenden Vorsitzenden Eugen Rieger und sprach dessen Verdienste und Aktivitäten in den vergangenen Jahren an. Ebenso bedankte er sich bei Luise Rieger für deren Schriftführer- und Schatzmeistertätigkeit. Beiden überreichte er Präsente für ihr Engagement. (dz)

