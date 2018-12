20:19 Uhr

Risse in ältestem Bauwerk des Landkreises

Am südlichen Turm der Stadtpfarrkirche Wemding nagt der Zahn der Zeit.

Plus Am südlichen Turm der Wemdinger Stadtpfarrkirche nagt der Zahn der Zeit. Was jetzt ansteht.

Von Wolfgang Widemann

Es ist laut Experten wohl das älteste noch genutzte Bauwerk im Donau-Ries-Kreis: Der südliche Turm der Wemdinger Stadtpfarrkirche St. Emmeram ist über 1000 Jahre alt. Da ist es nichts Ungewöhnliches, dass der Zahn der Zeit an dem Gemäuer nagt. Im Rahmen der im November angelaufenen Sanierung des Kirchenschiffs entdeckten Spezialisten auch Schäden an dem Turm. Genauer gesagt sind es Risse im Mauerwerk an der nördlichen Seite. Die werden auf Empfehlung der Fachleute verschlossen. Das hat der Grundstücks-, Bau- und Werksausschuss des Stadtrats jetzt einstimmig beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 11000 Euro.

Bei dieser Gelegenheit soll sich ein Tragwerksplaner auch gleich den ganzen Turm anschauen, so die Räte. Die Kommune hat die Unterhaltspflicht für den südlichen Turm der Kirche. Für den anderen Turm ist die katholische Kirche zuständig. Interessant: Auf jahrhundertealten Skizzen, die sich im Stadtarchiv befinden, sind ebenfalls schon Risse in dem Bauwerk dokumentiert.

