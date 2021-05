Rögling

Röglings Bürgermeister: Nach der Amtsstunde in die Nachtschicht

Als Isidor Auernhammer im Mai 2020 zum Bürgermeister in Rögling gewählt wurde, war er kein kommunalpolitischer Neuling.

Plus Isidor Auernhammer ist seit einem Jahr Bürgermeister in Rögling. Dabei hat er eine Doppelbelastung. Aber nur noch bis Herbst. So fällt seine Zwischenbilanz aus.

Von Wolfgang Widemann

Wenn Bürgermeister Isidor Auernhammer am frühen Abend seine Amtsstunde in der Röglinger Gemeindeverwaltung absolviert und sich die Anliegen von Bürgern der kleinen Jura-Gemeinde anhört, kann es sein, dass er zwischendurch auf die Uhr blickt. Denn es kommt nicht selten vor, dass der 59-Jährige, der am 1. Mai 2020 sein Amt angetreten hat, pünktlich aufbrechen muss – zu seiner Nachtschicht bei der Polizeiinspektion Neuburg.

