13.07.2019

Romantische Bilder im Herzen

In Leitheim gastierte das Trio Buntrock/Klett/Barragán mit Märchenhaftem

Von Tobias Böcker

Allein die Mischung der Klangfarben von Bratsche, Klarinette und Klavier reichten aus, den Saal des Leitheimer Schlosses in eine märchenhaft fantasievolle Stimmung zu versetzen. Diese Wirkung hatte wohl auch Robert Schumann im Sinn, als er 1853 seine „Märchenerzählungen“ schrieb.

Diese keinem Märchen direkt zuzuordnenden, Schumanns eigener Einschätzung zufolge allerdings „höchst romantischen“ vier Stücke rufen unmittelbar Bilder im Herzen hervor und sorgen ganz für sich für Verzauberung. Dem aparten, imaginativen Klang von, wiederum mit den Worten Schumanns ausgedrückt, „ganz eigentümlicher Wirkung“, entsprach das sanft abgestimmte, fein balancierte Miteinander der Musiker.

Deren Interaktion und Klangkultur mangelte es in keinem Moment an Feinabstimmung und Balance. Dies war umso bemerkenswerter als Klarinettist Pablo Barragán zu Barbara Buntrock an der Bratsche und Martin Klett am Flügel erst kurzfristig hinzugekommen war, weil die eigentliche Triopartnerin Annelien van Wauwe aus familiären Gründen verhindert fernbleiben musste.

Erkennbare romantische Anlehnung zeigt Paul Hindemiths frühe Fantasiesonate für Bratsche und Klavier, geschrieben kurz nachdem der Komponist von der Geige zu ihrer größeren Schwester gewechselt hatte. Barbara Buntrock spielte die runde, der Altstimme angelehnte Klangschönheit des Instruments gefühlvoll und nuanciert aus, ließ die Viola singen, springen, zagen und klagen, meisterte nicht zuletzt die ironische Spielanweisung des Komponisten „mit bizarrer Plumpheit“ mit spielerischer Leichtigkeit.

Auch Claude Debussy spielte mit dem Geheimnisvollen, Verhangenen, Vagen und Unscharfen, welches den Raum der Fantasie erst öffnet. Martin Klett zeigte am Flügel in Préludes für Klavier sowohl Zurückhaltung, Luftigkeit, Sorgfalt und Behutsamkeit als auch scharfkantige, konkrete, bunte Vitalität.

Ironie und Humor, pralles Leben, Farbenpracht und Zauberklang wurde auch mit Francis Poulencs Sonate für Klarinette und Klavier greifbar. Pablo Barragán ließ die Klarinette über alle Register brillieren, hauchfein, zart und mit wohldosiertem Atem auf der einen Seite, munter und temperamentvoll auf der anderen.

Federleichtes Zusammenspiel, sprühender Charme und funkelnder Esprit schließlich vollendeten mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Kegelstatt-Trio“ die Matinee im Märchenschloss.

