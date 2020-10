vor 34 Min.

Romanze im Krankenhaus

Vhs-Film„Drei Schritte zu dir“

„Drei Schritte zu Dir“, so ist der Titel des Vhs-Films des Monats. Am kommenden Mittwoch, 21. Oktober, 17.30 Uhr und 20 Uhr wird der Film im Cinedrom in Donauwörth gezeigt. Elfriede Ganzenmüller vom Hospizverein wird bei den Vorstellungen da sein.

Die 17-jährige Stella (Haley Lou Richardson) nennt das Krankenhaus bereits ihr zweites Zuhause. Sie leidet unheilbar an Mukoviszidose und ist dringend auf eine Spenderlunge angewiesen. Ihr Leben ist bestimmt durch endlose Behandlungen und dem Hoffen und Bangen um ihr Leben. Dennoch ist sie auch ein ganz normaler Teenager mit dem Traum von der großen Liebe. Die scheint unverhofft in Person von Will (Cole Sprouse) in ihr Leben zu treten. Von der ersten Begegnung an knistert es zwischen den beiden. Aber wie soll man so richtig verliebt sein, wenn man sich nicht berühren darf? Für beide könnte zu große Nähe den Tod bedeuten. Den beiden Jungschauspielern gelingt der Spagat zwischen verträumter Romanze und der Tristesse des Krankenhauslebens.

Einzuhalten sind die bekannten Abstands- und Schutzmaßnahmen bezüglich der Corona-Bestimmungen. So gibt es keine freie Platzwahl, beim Einlass ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen und der Abstand einzuhalten. (gei)

