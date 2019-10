06:05 Uhr

Sattelzug will auf B25 und bleibt in Leitplanke hängen

Trotz Verbotschilds will ein Lasterfahrer rechts auf die B 25 einbiegen. Die Polizei erwischt ihn dabei.

Ein 47-jähriger Berufskraftfahrer hat trotz Verbotsschilder am Dienstagmittag in Harburg versucht mit seinem Sattelzug von der Burgstraße nach rechts in Richtung B25 abzubiegen.

Das ging allerdings schief, denn um überhaupt um die Kurve zu kommen, musste der Mann mehrfach rangieren. Dabei beschädigte er laut Polizei Donauwörth die Leitplanke. Die Aktion wurde durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth beobachtet und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dieser musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung für den Verstoß gegen das Lkw-Durchfahrtsverbot sowie den Schaden an der Leitplanke leisten. Dieser beträgt etwa 1000 Euro. (dz)

