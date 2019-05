04:46 Uhr

Schädling im Wald: Borkenkäfer macht Probleme

Der Schädling hat heuer einen Frühstart hingelegt, zudem ist in der Region nun eine dritte Art nachgewiesen worden. Die nassen und kühlen Tage zuletzt kommen Förstern und Waldbesitzern aber entgegen. Dennoch ist Vorsicht geboten.

Von Manuel Wenzel

Jetzt sind sie schon zu dritt. Kupferstecher und Buchdrucker haben Verstärkung bekommen: Mit Ips duplicatus gibt es nun in der Region eine dritte Art von Borkenkäfer. „Heuer gab es erstmals den Nachweis, dass er auch bei uns vorkommt“, sagt Forstdirektor Peter Birkholz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Nördlingen. Er schiebt jedoch gleich hinterher, dass man bislang auch nicht gezielt nach Ips duplicatus, dem Nordischen Fichtenborkenkäfer, gesucht habe. Dieser hatte im vergangenen Jahr vor allem in Tschechien große Schäden angerichtet und scheint nun auch auf dem Vormarsch in Bayern zu sein.

Die befallenen Bäume werden markiert. Bild: Manuel Wenzel

Vor allem im Osten des Freistaats sei die aktuelle Gefährdungslage durch den Borkenkäfer „schon wieder extrem“, so Birkholz. Seiner Auskunft nach ist das Niveau im Landkreis Donau-Ries derzeit noch verhältnismäßig gering. Das ist zumindest der Rückschluss, der sich nach Auswertung der beiden Messstellen bei Ederheim und Monheim, wo jeweils zwei Fallen mit speziellen Lockstoffen stehen, ziehen lasse. Dort wurden in Kalenderwoche 16, also Mitte April, die ersten Exemplare entdeckt. Einmal pro Woche werden die Fallen geleert.

Käfer greifen auf lebende Bäume über

„Der Borkenkäfer ist heuer früh geflogen und wir konnten auch gleich Stehendbefall nachweisen“, sagt Birkholz. Das heißt, der Käfer verlässt das Totholz und geht auch auf lebende Bäume. Dass es zuletzt aber kälter und vor allem nasser wurde, sei aus Sicht des Stellvertretenden Behördenleiters „super“. Dadurch seien die Fichten nicht so wehrlos dem Schädling gegenüber. Die Borkenkäferperiode werde sich also verzögern, erklärt der AELF-Forstdirektor.

Das heruntergerieselte Bormehl ist ein untrügliches Zeichen. Hier ist der Schädling am Werk. Bild: Manuel Wenzel

Das verschaffe den Waldbesitzern Zeit. Dennoch mahnt Birkholz, dass man bereits jetzt mit offenen Augen unterwegs sein sollte. „Ein befallener Baum samt seiner Lockstoffe gehört sofort raus aus dem Wald. So wird die Nachrichtenkette unterbrochen und das Zusammenwirken vieler Käfer verhindert.“

Wenn braunes Bohrmehl gefunden wird, sei dies ein untrügliches Zeichen, dass man aktiv werden muss. Mit dem Fällen sollte man dann nicht warten, bis sich die Krone braun verfärbt. „Sonst besteht die große Gefahr, dass der Käfer auf die Nachbarbäume übergeht.“

Im vergangenen Jahr noch glimpflich davongekommen

Im vergangenen Jahr sei man, was die Menge an befallenen Fichten angeht, „noch mit einem blauen Auge davongekommen“ – obwohl im Landkreis phasenweise Gefährdungsstufe Rot geherrscht habe. „Ich hoffe, das bleibt uns heuer erspart“, sagt Birkholz.

Dennoch sei der Holzmarkt nur noch bedingt aufnahmefähig, sagt Stefan Wurst, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Nordschwaben mit ihren 19 Ortsgruppen vom Rainer Winkel bis ins Nordries. Holz durch Schneebruch, Sturmwürfe, Käferholz aus Tschechien – das alles drücke auf den Markt. „Es ist viel zu viel Holz da, wodurch der Preis nicht mehr zufriedenstellend ist.“ Wurst spricht von einer generell schwierigen Phase, weswegen man froh sei, dass die Waldbesitzer derzeit kein frisches Käferholz einschlagen müssen.

Der Dauerregen der vergangenen Tage sei ein Segen für den Wald gewesen. „Denn die Fichte mag es nass und kühl. Der Borkenkäfer dagegen will Trockenheit und Wärme, dann schlägt er zu“, so Wurst. Wäre es so weitergegangen, wie das Frühjahr angefangen hat, wäre die Lage nun viel dramatischer. Denn die Grundpopulation des Schädlings sei nach dem vergangenen Trockenjahr durchaus hoch.

Regelmäßige Kontrolle wichtig

Auch der WBV-Geschäftsführer betont, dass es wichtig sei, regelmäßig die Bestände zu kontrollieren. Wenn man den Schädling gefunden hat, dürfe man keine Zeit verlieren. „Sonst werden aus einem befallenen Baum zehn und aus zehn werden hundert.“

Dabei attestiert er den Waldbesitzern in der Region allerdings gute Arbeit. Als Stichwort nennt er in diesem Zusammenhang die sogenannte „saubere Waldwirtschaft“, das beste Mittel gegen erhöhten Käferbefall. Dies werde im Landkreis gut beherzigt. „Hier wissen die Leute, wie man mit dem Käfer umgeht.“

Wurst hofft ebenfalls, dass dieses Jahr glimpflich abgeht. Entscheidend aber sei dafür aber vor allem auch das Wetter. „Und das ist gerade auf unserer Seite.“

