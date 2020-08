vor 17 Min.

Schicksal: Ein Computer ist sein einziges Tor zur Welt

Andreas Kunz in seinem Zimmer im Geriatriezentrum Neuburg. Sein einziger Weg, zu kommunizieren und zu sehen, was in der Welt vor sich geht, ist sein spezieller Sprachcomputer.

Plus Der Körper von Andreas Kunz ist bewegungsunfähig. Ohne Sprachcomputer wäre er komplett isoliert. Doch die Software für dieses Hilfsmittel ist bald veraltet.

Von Barbara Würmseher

Andreas Kunz aus Wemding ist 31 Jahre alt. Er liebt seine Familie, Freunde und Tiere und ist ganz vernarrt in Autos, Traktoren und Lastkraftwagen. Poster an den Wänden in seinem Zimmer zeigen schnittige Karossen und imposante Schlepper. Doch er selbst wird nie hinter einem Steuer sitzen. Er wird auch nie wieder eine Katze streicheln oder mit den Eltern und seinem Bruder plaudern können. Sich mit Freunden im reellen Leben zu verabreden, ist für ihn ebenfalls praktisch unmöglich.

Die Welt, in der Andreas lebt, ist sehr klein, sehr überschaubar. Könnte Andreas den Kopf bewegen, hätte er sie mit zwei Drehungen erfasst. Rund 20 Quadratmeter umgeben ihn und werden das wohl dauerhaft tun. Bis zu seinem Lebensende. Ortswechsel sind mit zu viel Aufwand verbunden und strengen ihn körperlich über Gebühr an.

Muskeldystrophie ist eine Erbkrankheit

Andreas Kunz leidet an der Erbkrankheit Muskeldystrophie Duchenne. Sie macht ihn bei völlig klarem Verstand zu einem Gefangenen im eigenen Körper. Unfähig, sich zu bewegen – unfähig, zu sprechen – unfähig selbst zu atmen.

Sein einziges Tor zur Außenwelt ist sein Sprachcomputer, den er mit den Augen steuert. Andreas beherrscht seine Mimik noch, alle anderen Muskeln versagen ihm den Dienst. Mit Blicken und Zwinkern kann er Kommandos geben, die von zwei Kameras am Bildschirm eingefangen und an den Rechner weitergeleitet werden. Auf diese Weise kann Andreas im Internet die große weite Welt erkunden und kann E-Mails schreiben. Der Computer hilft ihm, die quälenden Stunden seiner krankheitsbedingten Isolation zu durchbrechen und ein wenig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben – wenigstens in dieser Form.

Doch jetzt ist die Software des Geräts überaltert. Andreas’ Familie hat Angst, „dass der Computer bald nicht mehr funktionstüchtig ist, weil es kein Update gibt und das Betriebssystem nicht mehr unterstützt wird“, erzählt seine Mutter Lydia Kunz.

Installation eines neues Betriebssystems ist nicht möglich

Ein neues Betriebssystem zu installieren, ist aber nicht möglich, wie die Herstellerfirma auf Nachfrage unserer Zeitung wissen lässt. Die neue Software würde – laut Auskunft von dort – auf dem alten Gerät nicht laufen, da dessen Speicherkapazität bei Weitem nicht ausreiche. Was aber ein Leben ohne Computer für Andreas bedeuten würde, lässt sich mit einem einzigen Wort beschreiben, wie er bestätigt: Verzweiflung.

Dass der 31-Jährige ohnehin nicht längst verzweifelt ist, verdankt er seinem unbändigen Lebenswillen. „Er ist ein echter Kämpfer“, sagt seine Mutter und streichelt ihm liebevoll die Hand. Sie geht mit ihrem Sohn durch dick und dünn.

Andreas hat erst spät laufen gelernt

Andreas ist der ältere von zwei Brüdern. Schon im Kleinkindalter war klar, dass etwas nicht stimmt. Er lernte spät laufen, erst mit eineindreiviertel Jahren, galt aber zunächst einfach nur als „Spätzünder“. „Aber selbst, als er dann seine ersten Gehversuche hinter sich hatte, hat er immer Hilfe gebraucht, um sich hochzuziehen“, erinnert sich seine Mutter. Als Andreas vier wurde, kam die Diagnose: Muskeldystrophie Duchenne. Unheilbar. Der Arzt prophezeite eine Lebenserwartung von etwa 15 Jahren. „Damals blieb die Welt für uns stehen“, erzählt Lydia Kunz. „Ich hab gedacht, es geht nicht mehr weiter.“

Aber es ging weiter, denn Aufgeben war keine Alternative. Es folgten Frühförderung, Therapien und Operationen – immer begleitet von Hoffnung einerseits, Verzweiflung andererseits. „In den ersten Jahren ging es Andreas noch recht gut“, sagt seine Mutter im Rückblick. „Er war langsamer als andere Kinder, hat sich aber gut entwickelt.“ Andreas kam in eine Förderschule mit Internat für Körperbehinderte in Königsbrunn, später in eine entsprechende Einrichtung in Augsburg. Er hatte Heimweh, fühlte sich dennoch wohl in dieser „Ersatzfamilie“.

Weg in der Rollstuhl war vorgezeichnet

Aber seine Kräfte ließen immer mehr nach. Der Weg in den Rollstuhl war vorgezeichnet. Als er ihn nicht mehr mit eigener Muskelkraft bewegen konnte, folgte der Elektrorollstuhl. Hat Andreas sehr gehadert, oder hat er sein Schicksal annehmen können? „Teils, teils“, kommt es flüsternd über seine Lippen, und seine Mutter ergänzt, was er selbst nicht in Worte fassen kann: „Ich hab Andreas nur selten verzweifelt erlebt. Sicher hat es immer wieder Phasen gegeben, in denen es ihm auch psychisch schlecht ging. Aber er ist unwahrscheinlich gern auf der Welt. Er ist ein so toller Mensch!“

Seit 2015 muss Andreas beatmet werden. Kurz danach hat er auch aufgehört, zu sprechen. Selbst Flüstern ist kaum möglich. Heute ist Andreas in der Wohngruppe für Intensivpflegepatienten des Neuburger Geriatriezentrums zu Hause. Er hat dort ein Zimmer, das sehr persönlich ganz nach seinen Wünschen eingerichtet wurde. Das eben ist seine kleine Welt, in der er gefangen ist, sofern er nicht mithilfe seines speziellen Sprachcomputers mehr davon erfährt, was sich außerhalb seiner vier Wände abspielt.

Antrag an die Krankenkasse ist gestellt

Der Antrag an die AOK für ein neues Gerät ist gestellt. Die Gesundheitskasse hatte vor sechs Jahren auch die Anschaffung des ersten Geräts als Hilfsmittel finanziert. In erster Instanz hat jetzt allerdings eine Fachkraft die erneute Kostenübernahme dafür – etwa 18000 Euro – abgelehnt. Die Begründung: Das derzeitige Gerät sei für Andreas ausreichend, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Jetzt geht das Anliegen der Familie Kunz zum so genannten Widerspruchsausschuss, wie der Donauwörther AOK-Direktor Michael Meyer sagt. Dieser Ausschuss tagt am 10. September. Ein Tag, dem die Familie Kunz mit bangem Hoffen entgegensieht.

