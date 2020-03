14:23 Uhr

Schlägerei vor Waschanlage

Ein 32-Jähriger wird handgreiflich. Alkohol ist dabei im Spiel.

Am Samstag, gegen 14 Uhr wollte ein 19-Jähriger sein Auto in einer Waschanlage in der Mertinger Straße in Bäumenheim sauber machen. Da zu diesem Zeitpunkt großer Andrang herrschte, musste der Mann vor der Zufahrt zur Anlage warten und konnte nicht auf das Gelände einfahren. Als ein 32-jähriger Fahrradfahrer die Örtlichkeit passierte, pöbelte er den 19-Jährigen an. Daraufhin kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden, in dessen Verlauf der 32-Jährige dem Jüngeren einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen.

