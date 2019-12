vor 33 Min.

Schnee: Ein Unfalltag auf den Straßen der Region

Am ersten richtigen Schneetag des Jahres kracht es des öfteren an verschiedenen Stellen rund um Donauwörth und Rain.

Mehrere Verkehrsunfälle, zum Teil auch mit Verletzten, ereigneten sich am Freitag in den Mittagsstunden infolge des starken Schneefalls und der damit verbundenen schneeglatten Straßen (zusätzlich zu den bereits am Samstag berichteten):

Am Freitag gegen 11.15 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Winterdienstfahrzeug vom Monheimer Bauhof in der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Donauwörther Straße. Aufgrund der Wetterverhältnisse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Auto. Dabei wurde dieses auf die Gegenfahrbahn geschoben und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des BRK. Ein Zusammenstoß aller Fahrzeuge war laut Polizei unvermeidbar.

Fünf Minuten später, gegen 11.20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Mertingen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos, nachdem ein 22-Jähriger in einer Kurve in die Gegenfahrbahn rutschte, wo ihm eine 18-Jährige entgegenkam. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, verletzt wurde, so die Polizei, niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro. Leicht verletzt wurde auch ein 60-jähriger Autofahrer aus Ehekirchen, der mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen Etting und Haselbach gegen 11.50 Uhr bei glatter Fahrbahn von der Straße abkam, in einen Graben rutschte – und sich dabei überschlug. Er begab sich selbstständig zum Arzt, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Gegen 12.15 Uhr rutschte auf der Staatsstraße im Kreisverkehr bei Mertingen bei schneebedeckter Fahrbahn ein 44-Jähriger mit seinem Pkw in eine Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 4000 Euro, an der Leitplanke wird der Schaden auf 500 Euro geschätzt.

Aufgrund der Verkehrsunfälle und der Glätte kam es zudem zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen aufgrund liegen gebliebener Fahrzeuge, insbesondere durch Latswagen. Nachdem alle verfügbaren Fahrzeuge der Räum- und Streudienste im Einsatz waren und die Schneefälle nachließen, beruhigte sich gegen 14 Uhr die Lage laut Polizei zusehends, sodass in der Folge der Verkehr wieder fließen konnte. Wie bereits in der Samstagsausgabe unserer Zeitung berichtet, gab es am Freitag weitere Unfälle wegen der winterlichen Witterung. Unter anderem kam zwischen Lechsend und Marxheim ein Auto ins Schleudern – und überschlug sich. Dabei waren eine Mutter und ihr Baby laut Polizei mit dem Schrecken davongekommen. (dz, hilg)

