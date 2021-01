vor 8 Min.

Schneeglatte Fahrbahn: Unfall auf B2 bei Donauwörth

Auf schneeglatter Fahrbahn ist ein Sprinter am Dienstagnachmittag auf der B2 Höhe Parkstadt umgekippt.

Von Barbara Wild

Andauernder Schneefall und kalte Temperaturen haben die Straßen in der Region um Donauwörth spiegelglatt werden lassen. Am Dienstagnachmittag hat ein Fahrer eines Sprinter auf der B2 bei Donauwörth die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er sei auf Höhe der Parkstadt regelrecht umgekippt, so ein Sprecher der PI Donauwörth.

Nach Angaben des Beamten ist aber niemand verletzt worden. Es war auch kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Der Blechschaden ist noch nicht geschätzt.

Schon kurz vorher hat es an der Schnittstelle der B 16 und B2 gekracht. Die Folge war Stau Richtung Donauwörth.

