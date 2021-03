vor 46 Min.

Schützen in Itzing: Fest zum 100. Geburtstag entfällt

Plus Eigentlich wollte der Schützenverein in Itzing in diesem Jahr kräftig feiern. Entsprechend umfangreich waren auch die Vorbereitungen. Doch jetzt ist das Ereignis abgesagt.

Von Wolfgang Widemann

Es sollte ein schönes, großes Fest werden. Drei Tage sollte es dauern. Der Schützenverein „Immergrün“ Itzing wollte den Besuchern ein „tolles Programm“ bieten, sagt Martin Lachenmair. Der Vorsitzende hat mit seinen Mitstreitern viele Stunden geopfert, um das Jubiläum gebührend zu feiern: Seit 100 Jahre besteht der Verein, der ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens ist. Etwa 220 Einwohner hat der Monheimer Stadtteil, 150 Mitglieder zählen die Schützen. Nun haben die Verantwortlichen „die Reißleine gezogen“, wie es der Schützenmeister ausdrückt. Das Fest ist abgesagt.

Natürlich sei man enttäuscht, so Lachenmair: „100 Jahre wären es schon wert gewesen, dass man feiert.“ Es sollte ein Schützenfest werden, wie man es im Donau-Ries-Kreis kennt – mit Standkonzert, Weckruf, Gottesdienst, buntem Festumzug und stimmungsvollen Abenden mit bekannten Bands als Eckpunkten.

Schützenverein Immergrün in Itzing: Seit Frühjahr 2019 wurde schon geplant

Die Vorbereitungen waren entsprechend umfangreich. Bereits im Frühjahr 2019 schlossen die Itzinger Schützen Verträge mit einem Festwirt und mit den Kapellen.

Für das vom 11. bis 13. Juni 2021 geplante Ereignis sollte auf dem Bolzplatz am Ortsrand ein Festzelt aufgestellt werden, das bis zu 1800 Personen fasst. Am Freitagabend sollten die Störzelbacher Musikanten auftreten, am Samstag die Schmalzler, eine Stimmungsband aus dem Bayerischen Wald, die regelmäßig beim bekannten Barthelmarkt in Oberstimm das Zelt zum Kochen bringt. Zum Umzug am Sonntag erwarteten die Itzinger 65 bis 70 Schützenvereine aus dem Donau-Ries-Gau sowie einige andere Vereine aus dem Umland.

Mit der Schützengesellschaft 1880 Monheim stand der Patenverein bereit, die Schirmherrschaft wollte Bürgermeister Günther Pfefferer übernehmen. Die Schützen kleideten sich mit neuer Tracht ein und ließen ihre Fahne restaurieren. Alles lief bis ins Jahr 2020 hinein nach Plan, doch dann kam Corona. Die Sorgen der „Immergrün“-Schützen vergrößerten sich. Kann das Fest stattfinden? Welche finanziellen Folgen hat eine Absage? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Festausschuss. In den Verträgen mit den Kapellen steht laut Lachenmair, dass der Verein bei einer Absage „ohne Grund“ 50 Prozent der Gage bezahlen muss. Das allein wären 6000 bis 7000 Euro gewesen. Man habe in den vergangenen Monaten die Hoffnung nie aufgegeben, das Fest feiern zu können, berichtet der Vorsitzende. Mit der Zeit sei es aber durch die immer weitere Ausbreitung des Virus, die immer strengeren Kontaktverbote und Hygienemaßnahmen in unerreichbare Ferne gerückt. Im Bewusstsein, dass die Pandemie weiter andauern könnte, habe man sich eine Frist gesetzt, um eine Entscheidung zu treffen.

Die nächste Chance gibt es 2046

Dieser Zeitpunkt sei nun gekommen gewesen. Weil keine weiteren Planungen möglich seien und das Veranstalten des Fests nicht zu verantworten wäre, habe der Festausschuss schweren Herzens beschlossen, die Feierlichkeiten abzusagen – und zwar ersatzlos. Vielleicht könne man im Sommer wenigstens einen Festakt im Freien organisieren, hofft der Vorsitzende.

Der zeigt sich erleichtert, dass den Schützen in Itzing wenigstens kein finanzieller Schaden entsteht: „Wir sind aus allen Verträgen ohne Unkosten rausgekommen. Das ist mehr als beruhigend.“ Wann in dem Dorf wieder ein Schützenfest stattfindet, steht in den Sternen. Den nächsten vergleichbaren Anlass böte das 125-jährige Bestehen. Das wäre dann 2046.

Lesen Sie auch:

Themen folgen