Schulsanierung in Wemding: Die ersten Pläne liegen vor

Die Leonhart-Fuchs-Schule in Wemding soll generalsaniert werden. Bereits die Planung muss europaweit ausgeschrieben werden. Das Verfahren befindet sich gerade in der zweiten von vier Phasen.

Von Wolfgang Widemann

Eines ist dem Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler zufolge schon länger klar: Die Leonhart-Fuchs-Grund- und Mittelschule müsse dringend generalsaniert werden. Noch offen ist allerdings, wann dies geschieht. Vielleicht 2022, vielleicht auch 2023. Die Vorbereitungen dafür laufen freilich schon länger. Gewisse Vorplanungen liegen auch bereits vor. Diese stellte Drexler nun im Stadtrat in Wemding vor.

Der Bürgermeister ist auch Vorsitzender des Schulverbands. Dieser umfasst neben der Stadt Wemding auch die Gemeinden Fünfstetten, Huisheim, Otting und Wolferstadt. Der Verband ist für das Millionenprojekt zuständig.

Die Stadt Wemding trägt den größten Teil der Kosten

Die Stadt Wemding muss am Ende den größten Teil – 77 Prozent – der Kosten übernehmen, die nach Abzug der staatlichen Förderung übrig bleiben. Wie viel Geld die Maßnahme verschlingen, lasse sich noch lange nicht sagen, so Drexler. Schließlich seien von vier Phasen der Planung erst zwei durchlaufen.

Grund für den großen Aufwand: Wegen des (Millionen-)Volumens der Investition müssen bereits die Architekten-Arbeiten europaweit ausgeschrieben werden. Hier gelte es, sich genau an die Vorgaben zu halten, mahnte der Schulverband-Vorsitzende. Denn ansonsten könnte man sich allzu schnell eine Rüge der Vergabekammer einhandeln. Dies hätte zumindest erhebliche Verzögerungen zur Folge.

Zwei Grobvarianten für die Sanierung der Grund- und Mittelschule

Nach dem Abschluss der zweiten Planungsphase lägen zwei Grobvarianten für eine Generalsanierung vor. Der wesentliche Unterschied: Bei einer der möglichen Planungen würde die Schule im östlichen Bereich neue Flächen erhalten. Damit wäre dann eine größere Pausenhalle möglich. Bei beiden Varianten würde ein Teil der vorhandenen Baustruktur abgerissen.

Bis zum Montag konnten sich laut Drexler Architekturbüros dafür bewerben, das Projekt fertig zu planen und den Bau zu betreuen. Schritt für Schritt wolle man jetzt in die engere Auswahl gehen. Die Sitzung, in der die Planungen endgültig vergeben werden, könnte im März 2021 sein. Im kommenden Jahr gehe es auch darum, die staatliche Förderung zu beantragen.

Wemdings Bürgermeister will alle Betroffenen miteinbeziehen

Drexler sagte, er wolle, dass in das Großprojekt alle eingebunden werden: die Lehrer, die Eltern der Schüler und die Gremien der Kommunen, die im Schulverband zusammengeschlossen sind.

Wichtige „Leitplanken“ seien die Kosten- und die Rechtssicherheit bei der Maßnahme. Zweiter Bürgermeister Johann Roßkopf regte eine zeitnahe Info-Veranstaltung an. Ziel müsse es sein, dass die Grund- und Mittelschüler „optimale Bedingungen haben“. Stadtrat Hans-Ludwig Held erklärte, es sei ein großer Vorteil, dass man nicht neu bauen, sondern „nur“ sanieren müsse.

Die Leonhart-Fuchs-Schule wurde in den 1970er Jahren aus Stahlbeton-Fertigteilen errichtet. In der Zwischenzeit gab es schon gewisse Sanierungsarbeiten. 1995 wurde das Flachdach durch ein flach geneigtes Satteldach ersetzt. 2001 erhielt die Schule an der Nordseite einen Anbau.

