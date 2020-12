vor 32 Min.

Sechs Senioren sterben mit oder an Covid

Corona-Bilanz seit der Feiertage: 436 infiziert

Erstmals seit den Feiertagen hat das Landratsamt Donau-Ries wieder tagesaktuelle Zahlen zum Stand der Corona-Infektionen in der Region herausgegeben. Seit 23. Dezember gaben die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) nur ein unvollständiges Bild wieder.

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt am Vormittag des 28. Dezember bei insgesamt 2611. Hiervon gelten 2115 Personen bereits wieder als genesen. 436 Personen gelten als aktuell Infizierte, sie sind sogenannte „Indexfälle“ und stehen unter Quarantäne.

Zudem sind sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert worden. Eine 86-jährige positiv getestete Patientin verstarb bereits am 22. Dezember in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Die Verstorbene litt an erheblichen Grunderkrankungen. Gleiches gilt für eine 87-jährige Frau und einen 85-jährigen Mann, die beide mit einem positiven Corona-Test am 23. Dezember in der Klinik starben.

An Heiligabend und am ersten Feiertag starben zwei weitere Patienten in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion – ein 69-jähriger und ein 73-jähriger Patient. Beide waren Bewohner in der Stiftung St. Johannes in Schweinspoint. In der St. Elisabeth Klinik in Neuburg an der Donau starb am 27. Dezember ein 74-jähriger positiv getesteter Patient. Ob die vier letzteren Vorerkrankungen hatten, sind laut Landratsamt nicht bekannt.

Die Anzahl der Verstorbenen der bestätigten Indexfälle liegt dadurch bei 60 Personen. Das RKI listet den Landkreis Donau-Ries heute mit einem Inzidenzwert von 129,3, Tendenz fallend.

In den regionalen Kliniken befinden sich derzeit insgesamt 43 positiv auf Covid-19 getestete Personen in Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Behandlung. (pm)

