vor 49 Min.

Seit Jahrzehnten im Einsatz

Die Feuerwehr Oberndorf zeichnet verdiente Kameraden aus. Lob vom Bürgermeister

Im Rahmen der Generalversammlung sind verdiente Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf für deren Einsatzbereitschaft und Engagement geehrt worden. Besondere Hervorhebung erfuhren Funkwart Günther Sailer und Kommandant Manfred Grenzebach. Beide sind seit 40 Jahren im aktiven Dienst der Wehr.

Grenzebach ist davon 22 Jahre lang als Kommandant in Verantwortung. Dafür erhielt er einen Zwischenapplaus von den 57 anwesenden Mitgliedern. Geehrt wurde Grenzebach hierfür kürzlich auf der Frühjahrsdienstversammlung. Weitere Ehrungen erfuhren Jürgen Höck, Erich Dambaur junior, Helmut Wider sowie Klaus Dambaur für 30 Jahre aktiven Dienst beziehungsweise 40 Jahre passive Mitgliedschaft. Außerdem blickt Franz Birkner auf eine 50-jährige Mitgliedschaft im Verein zurück.

Den Ehrungen voraus gingen der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Thomas Link, die Kassenentlastung sowie der Tätigkeitsbericht des Jugendwarts Michael Kränzler. Mittlerweile zähle die Jugendfeuerwehr 14 Mitglieder, so Kränzler. Im Nachgang lobte Kommandant Grenzebach die Feuerwehranwärter: „Als Kommandant bin ich stolz auf unsere Jugendfeuerwehr, die stets engagiert auftritt.“ Auch Gerätewart Fabian Schilz wurde von Grenzebach besonders hervorgehoben. Außerdem erwähnte Grenzebach in seinem Rechenschaftsbericht die Großübung im Rahmen der Brandschutzwoche bei einer ortsansässigen Firma.

Kreisbrandmeister Volker Großmann sprach in seinem Grußwort die aktuellen Themen der Feuerwehren an. Bürgermeister Hubert Eberle charakterisierte die Oberndorfer Wehr als „zuverlässig und präsent“. Er dankte den aktiven Mitgliedern für deren Einsatzbereitschaft an 365 Tagen im Jahr. Der scheidende Bürgermeister erhielt als Dank für die gute 18-jährige Zusammenarbeit mit der Wehr eine holzgeschnitzte Figur. Der Bürgermeister habe immer ein offenes Ohr für die Wehr gehabt, so Grenzebach in seiner Dankesrede. Vorsitzender Link skizzierte die weiteren Tagesordnungspunkte: So werde man bei einer Generalversammlung im Spätherbst über eine neue Satzung und eine Geschäftsordnung abstimmen. Außerdem sprach er das vorläufige Programm des 150-jährigen Gründungsfestes im Juni 2022 an. (dz)

