Sex, Geld und Erleuchtung

Kabarett mit Barbara Weinzierl

Die österreichische Schauspielerin und Kabarettistin Barbara Weinzierl kommt mit ihrem Solokabarett „Wir müssen reden! Sex, Geld und Erleuchtung 3.0“ ins Theater nach Oberpeiching. Ihr Gastspiel ist am kommenden Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Neuburg-Rain (Geschäftsstelle Rain) und der Sparkasse Neuburg-Rain (ebenfalls Geschäftsstelle Rain) sowie an der Abendkasse.

Barbara Weinzierl ist bekannt für ihre frische und lockere Art und ihren unverwechselbaren „Weinzierl-Humor“. Den hat sie von ihrem berühmten Vater, dem Schauspieler und Kabarettisten Kurt Weinzierl geerbt. Sie spricht die großen und kleinen Themen unserer Zeit an, die sie umtreiben. Sie jongliert mit angenehmen und unangenehmen Wahrheiten und nimmt dabei alles Mögliche unter die Lupe:

Ist der „Algorithmus“ mittlerweile genauer als der Biorhythmus? Ist Sport wirklich Mord oder sollte man es doch mal ausprobieren? Ist Armut wirklich sexy? Wenn ja, wo bleibt die passende Castingshow? Was will mir der Beipackzettel meines Medikaments eigentlich sagen? Sollten wir mehr Angst vor der Künstlichen Intelligenz haben oder lieber vor der natürlichen Dummheit? Passt der Faltenrock wirklich so gut zu meinem Gesicht, wie die Verkäuferin sagt? Ist Politiker eigentlich ein Lehrberuf? Wenn nein, wo haben die es gelernt, so saugscheit daherzureden?

Keine Frage, „Wir müssen reden!“ ist ein klassisches Nummern-Programm, das die Verrücktheiten unserer Lebensweise, geistige Schieflagen und auch Brutalität zeugende politische Verwerfungen zielgenau aufs Korn nimmt. (dz)

Mehr dazu gibt es im Internet unter www.barbara-weinzierl.de

