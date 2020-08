vor 5 Min.

So nachhaltig arbeiten die Dorfläden

Möglichst viel wird wiederverwertet

Die Vorteile nachhaltigen Wirtschaftens sind vielfältig. Ressourcen können durch erneute Verwertung geschützt und unnötiger Müll kann vermieden werden. Gerade zeigt sich zudem, dass eine nachhaltigere Lebensweise – in allen Bereichen – essenziell für die Natur ist und Artensterben damit verhindert werden kann. In den Dorfläden des Landkreises Donau-Ries wird dieser Grundsatz gelebt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es werde versucht, so viel wie möglich wiederzuverwerten, um damit die Umwelt zu schützen. Auch die Müllvermeidung sei ein wichtiger Bereich.

Die zehn Dorfläden des Landkreises haben sich die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. So werde vieles, was in Supermärkten weggeworfen wird, wiederverwertet und damit unnötiger Müll vermieden, weiß Konversionsmanagerin Barbara Wunder.

Bereits seit einigen Jahren lege das Dorfladennetzwerk Wert auf einen nachhaltigen Einkauf, teilt das Landratsamt mit. So gebe es beispielsweise „Semmldaschn“ aus Baumwolle, mit der die herkömmlichen Bäckertüten gespart werden können. Auch Coffee-to-go-Becher von „Geopark Ries kulinarisch“ stehen in einigen Dorfläden zum Verkauf. Außerdem gibt es die Jutetaschen „I mog mein Dorfladen“, Biobaumwollbeutel für Obst und Gemüse, und Dosen, um Wurst und Käse ohne Verpackung in den Dorfläden einkaufen zu können.

Landrat Stefan Rößle dazu: „Ein Umdenken der Verbraucher hat bereits vor einigen Jahren eingesetzt. Immer mehr Verbraucher schätzen das nachhaltige Engagement, welches die Dorfläden von so manchen Supermärkten abhebt. Dies leistet einen ganz erheblichen Beitrag zur Sicherung der Nahversorgung vor Ort.“ Das Dorfladennetzwerk mit seiner Vorreiterrolle sei damit ein wichtiger Nachhaltigkeitsbaustein der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit. (pm)

Bei Fragen kann man sich an Konversionsmanagerin Barbara Wunder (Telefon 0906/74-305, E-Mail barbara.wunder@lra-donau-ries.de) wenden. Das Konversionsmanagement in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit koordiniert das Dorfladennetzwerk.

