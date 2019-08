02.08.2019

Sommerkonzert – Klassik bis Rock

Talentierter Nachwuchs präsentierte sich jetzt beim Sommerkonzert der Musikschüler in Kaisheim.

Musikschüler präsentieren ein breit gefächertes Repertoire

Viele Zuhörer lauschten erwartungsvoll im Kaisheimer Hofwirtsaal dem Sommerkonzert der Gitarrenschüler von Markus Stegmüller – und wurden nicht enttäuscht. Den Anfang machte das einzige klassische Stück des Abends, Pachelbels bekannter Kanon, den das große Gitarrenensemble interpretierte: Johanna Hörmann, Jona Ferber, Maja Selent, Mike Münsinger, Sophia Lechner, Noah Eberle, Theresa Röthinger, Lucia Seefried, Jana Eisenwinter, Sebastian Resanovic und Leonie Koffler wagten sich gekonnt an dieses anspruchsvolle Werk.

Danach gab es etwas zum Mitsingen: Angeleitet vom Gitarrenensemble hatte das Publikum viel Freude beim gemeinsamen Lied „Ich lieb den Frühling“. „When I Come Around“ von Green Day lautete der Titel, den Lara Pröll und Marcel Schoder mit Sängerin Karo und Markus Stegmüller (Bass) wiedergaben. Mit „Thunderstruck“ von AC/DC brachten Robin Wiedemann, Manuel Herre, Nico Zinsmeister und Sebastian Resanovic Stimmung in den Saal. Die Ballade „Piano Man“ von Billy Joel wurde von Barbara Rembold und Monika Balla klangvoll und lyrisch interpretiert. Treibende Klänge standen dann mit „Basket Case“ wieder im Vordergrund. Diesen Green Day-Song spielten Tanja Weigl, Marcel Schoder, Manuel Herre, Lara Pröll und Sebastian Resanovic souverän. Von der US-Rockband Foo Fighers stammten die beiden Songs „Learn to Fly“ und „Hero“, die Lara Pröll, Tanja Weigl, Sebastian Resanovic und Nico Zinsmeister mit großer Spielfreude darboten.

Den krönenden Abschluss bildete der legendäre AC/DC-Song „Highway to Hell“. Robin Wiedemann, Manuel Herre, Nico Zinsmeister und Sebastian Resanovic spielten dabei überzeugend. Mit diesem abwechslungsreichen Programm zeigten die Gitarrenschüler in unterschiedlichen Formationen eindrucksvoll ihr Können. (dz)

