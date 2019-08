06.08.2019

„Soziale Stadt“: Zuschüsse für drei Kommunen

Geld für Donauwörth, Oettingen und Auhausen

Donauwörth, Oettingen und Auhausen profitieren in diesem Jahr vom Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ mit insgesamt 360000 Euro. In jede der Kommunen fließen 120000 Euro. „Dieses Programm legt den Schwerpunkt auf die Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in den Quartieren, auf die Generationengerechtigkeit und die Integration der Bevölkerungsgruppen“, erläutert der CSU-Stimmkreisabgeordnete Wolfgang Fackler in einer Pressemitteilung. Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange ergänzt: „Städtebauliche Investitionen in das soziale Umfeld und in die Infrastrukturausstattungen sorgen zudem für Familienfreundlichkeit im Stadtviertel und verbessern die Chancen auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“

In die Gemeinde Auhausen fließt das Geld mit dem Ziel, den wertvollen historischen Ortskern aufzuwerten. Die Kommune wurde 2018 in das Programm aufgenommen. Im laufenden Jahr wird unter Beteiligung der Bürgerschaft das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept mit vorbereitenden Untersuchungen für den Ortskern erstellt. Mit diesem Handlungsinstrument stehen der Gemeinde die planerischen und rechtlichen Grundlagen für die weitere geförderte Ortskernentwicklung zur Verfügung. Dabei stehen insbesondere Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes sowie die Sanierung von Baudenkmälern und ortsbildprägenden Gebäuden im Fokus.

In Donauwörth wird die Parkstadt seit 2005 von Bund und Land unterstützt. Im Rahmen des bundesweiten Tags der Städtebauförderung wurde im Mai 2019 im Beisein von Bundesminister Horst Seehofer und dem bayerischen Bauminister Hans Reichhart die „Neue Mitte Parkstadt“ eingeweiht. In diesem Jahr wird das Quartiersmanagement fortgeführt und die Umsetzung eines Mehrgenerationenspielplatzes wird vorbereitet.

Auch die Stadt Oettingen ist seit 2005 in dem Förderungsprogramm aktiv und hat bereits Stadterneuerungsprojekte erfolgreich umgesetzt. So ist beispielsweise der neu gestaltete Hofgarten „für Schwaben ein vorbildliches Projekt für Naherholung und Klimaschutz“. 2019 steht die Planung und Umsetzung eines Projekts für Jugendliche – ein Bikerpark – im Vordergrund. Die Stadt Oettingen profitiert 2019 darüber hinaus von der bayerischen Förderinitiative „Innen statt Außen“ und von einem bayerischen Programm zur Flächenentsiegelung. (pm)

