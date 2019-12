vor 36 Min.

Sozialkaufhaus: Drei Kilo Kleidung für einen Euro

Plus Im Kaufhaus „SinnSalabim“ in Donauwörth sind manche Artikel in der Zeit vor Weihnachten besonders gefragt. Die Ware kostet wenig Geld.

Von Fabian Kapfer

Wilhelmine Fischer hat in diesen Tagen viel zu tun. Sie ist Leiterin des Sozialkaufhauses „SinnSalabim“, das im Oktober eröffnet hat und in dem mittlerweile ein reger Betrieb herrscht. In der Weihnachtszeit kommen zahlreiche Besucher, um sich nach ansprechenden Geschenken für ihre Liebsten umzusehen. Zu kaufen gibt es Dinge, die andere nicht mehr brauchen. Von Gläsern, Geschirr, Kleidung, Möbeln, Bücher bis zur Weihnachtsdeko gibt es zahlreiche Artikel, die der Einrichtung gespendet wurden. Dabei sind teils kuriose Antiquitäten und viele Schnäppchen. Wer gerne stöbert und nicht viel Geld zur Verfügung hat, ist hier bestens aufgehoben.

Fischer und ihr Team, das aus über 20 Mitarbeitern besteht, bereiten diese Spenden optisch ansprechend auf und verkaufen die Ware dann zu günstigen Preisen im „SinnSalabim“ weiter. Fischer erklärt: „Hier kann jeder kommen und einkaufen. Egal wie groß der Geldbeutel ist. In unserem Geschäft sollen sich die Menschen wohlfühlen. Auch wenn die finanziellen Möglichkeiten niedriger sind, sollen sie hier tolle Sachen finden, die sie für einen Preis erwerben können, der nicht so hoch ist.“ Ein Buch für einen Euro Beim Betreten des Kaufhauses stechen sofort mehrere Artikel ins Auge. Direkt beim Eingang sind Bücherregale mit Kinderbüchern und Erwachsenenromanen, darauf liegen einige DVDs. Daneben ein Schild mit der Aufschrift: „Jedes Buch – ein Euro“. Es sind solche Aktionen, die das Kaufhaus öfters macht und damit zahlreichen Menschen eine Freude bereitet. „Die Menschen freuen sich sehr, wenn sie hier etwas ergattern. Bei Spielen ist die Freude auch groß. Damit können wir viele Leute glücklich machen.“ Weitere Angebote der Vorweihnachtszeit waren drei Kilogramm Kleidung für einen Euro. Spiele und Kuscheltiere gab es für den gleichen Preis. Fischer sagt: „Wenn wir Spenden erhalten, wie Kuscheltiere oder auch Kleidung, gehen diese erst einmal in unsere Aufwertungsstation im ersten Stock. Dort werden die Sachen, falls notwendig, gewaschen und ansprechend aufbereitet.“ Weiter sind in anderen Regalen verschiedene Kleidungsartikel zu finden, es gibt aber auch Puppen, Küchengeräte, Gläser und Krüge. Beispielsweise ein Waffeleisen oder ansprechende Kaffeeservices. Ihr Ziel sei es, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, so die Leiterin: „Wir verkaufen keinen Müll. Darauf achten wir auch bei den Spenden, die wir bekommen. Grundsätzlich versuchen wir alles herzurichten und sinnvoll wieder zu verwenden.“ Aber wenn es gar nicht mehr gut aussehe oder nicht zeitgemäß sei, dann werde es auch nicht mehr im Laden zum Verkauf angeboten. „Einen guten Zustand setzen wir bei allen unseren Produkten voraus. Das wissen auch die Käufer, die zu uns kommen.“ Geschirr und Sofas sind gefragt Gefragt sind in der Vorweihnachtszeit vor allem Geschirr und Gläser, aber auch Couchgarnituren oder Wohnzimmerschränke, die im Keller aufgebaut sind und den Besuchern angeboten werden, erklärt Fischer. Freilich seien aber auch Weihnachtsartikel und Spiele derzeit ein Verkaufsschlager. Bei den Möbeln rückte jede Woche ein achtköpfiges Team aus, das die Schränke und Garnituren bei Spendern abhole und abbaute, danach zum Laden fährt und dort im Kellergeschoss wieder aufbaut. „Es passiert öfter, dass die Möbel dann nur einen Tag da stehen und wieder abgebaut werden müssen, weil sich Käufer gefunden haben. Diejenigen, die vom Arbeitsamt einen Berechtigungsausweis erhalten, kaufen sich hier die Einrichtung für eine ganze Wohnung“, erzählt Fischer. Trotz geringer Möglichkeiten gebe es die Chance, sich etwas Schönes auszusuchen. Nächste Aktion: Günstige Winterschuhe Wenn das „SinnSalabim“ nach der Weihnachtspause am 9. Januar wieder öffnet, wird es die nächste Aktion geben. Winterschuhe und Winterstiefel gibt es dann für zwei Euro. Auch wenn es öfters arbeitsintensiv ist, macht Wilhelmine Fischer die Arbeit im Kaufhaus Spaß: „Für mich ist es jeden Tag eine Abwechslung. Ich lerne nicht nur viele Menschen kennen, auch durch die vielen Spenden und Produkte, die neu dazu kommen, sehe ich neue Sachen, die wir einordnen und herrichten. Zudem haben wir fast ausschließlich Kunden, die das zu schätzen wissen.“ Dazu lesen Sie auch: Immer mehr Menschen brauchen HilfeDas Donauforum ist eröffnetDas Donauforum stellt sich vor

