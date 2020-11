14:04 Uhr

Spektakulärer Unfall in der Parkstadt: Auto landet in Garten

In der Parkstadt ist ein Auto in einen Privat-Garten gerauscht. <b>Auch eine Hütte wurde dabei beschädigt. </b>

Eine 48-Jährige verliert in Donauwörth die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kracht gegen ein anderes Auto und ein Verkehrsschild und durchbricht einen Gartenzaun.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Dienstag in der Donauwörther Parkstadt ereignet. Laut Polizei wollte eine 48-jährige Autofahrerin um 16.30 Uhr von der Parkstraße auf die Sternschanzenstraße einfahren, um zu wenden. Dabei übersah die Frau den von links kommenden Wagen eines vorfahrtsberechtigten 24-Jährigen. Die 48-Jährige gab Vollgas, um einen Zusammenstoß mit diesem noch zu vermeiden, so die Beamten weiter.

Sie verlor dabei aber komplett die Kontrolle über ihr Fahrzeug, krachte in die rechte Pkw-Front des 24-Jährigen, fuhr dann über einen Gehweg – hier war zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise kein Fußgänger unterwegs – prallte gegen ein städtisches Verkehrszeichen und durchbrach anschließend noch den Gartenzaun einer 65-jährigen Anwohnerin, bevor sie in deren Garten zum Stehen kam.

Auch eine Hecke, Bäume, Fahrräder du eine Gartenhütte beschädigt

An dem älteren Audi der Frau, der rundherum beschädigt wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Wagen musste etwa zehn Meter aus dem Garten geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Im Garten wurden neben dem Holzzaun noch eine Hecke, diverse Bäume, eine Gartenhütte und mehrere Fahrräder beschädigt. Der Fremdschaden beläuft sich auf weitere circa 6000 Euro.

Alle Beteiligten blieben ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth war zur Absperrung und Bindung ausgelaufener Betriebsstoffe mit 20 Kräften im Einsatz. Gegen die Unfallverursacherin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen. Da auch das Erdreich mit Kraftstoff kontaminiert wurde, verständigten die Beamten der Inspektion Donauwörth zudem das zuständige Landratsamt Donau-Ries.

