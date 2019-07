vor 34 Min.

Sperrung der B25: Furcht vor Verkehrschaos

Wenn die B25 bald gesperrt wird, droht den Bewohnern von Heroldingen wieder eine Blechlawine. Wie die Betroffenen und die Stadt Harburg diese verhindern wollen

Von Wolfgang Widemann

Es sind zwar noch gut vier Wochen hin, bis die B25 zwischen Harburg und Großsorheim wegen Bauarbeiten für zweieinhalb Monate gesperrt wird, die Maßnahme sorgt aber schon jetzt für Gesprächsstoff in der Stadt, besonders im Ortsteil Heroldingen. Grund: der Umleitungsverkehr, der durch die Sperrung der Bundesstraße entsteht. Die Betroffenen in der Kommune befürchten, dass viele Verkehrsteilnehmer, vor allem Lkw-Fahrer, über Harburg, die Staatsstraße Richtung Wemding und dann weiter auf der Kreisstraße über Katzenstein nach Heroldingen ausweichen.

Dies war bereits 2015 der Fall, als die B-25-Tunnel bei Harburg monatelang gesperrt waren. Damals gab es in Heroldingen massive Proteste. Auch in den vergangenen Wochen, als der B-25-Abschnitt zwischen Großsorheim und Möttingen saniert wurde, gab es unerwünschten Schleichverkehr, der unter anderem die Ortsverbindungsstraße zwischen Heroldingen und Lierheim traf und für „Chaos“ gesorgt habe. Daran erinnerte Peter Martin, Stadtrat aus Heroldingen, in einer Sitzung des Ratsgremiums am Donnerstagabend. Martin teilte mit, dass in dem Ortsteil schon wieder Unterschriften gesammelt werden: „Viele Bürger sind auf uns zugekommen.“ Sie befürchteten eine „massive Belastung“.

Gespräche mit den Behörden

Bürgermeister Wolfgang Kilian berichtete von den Bestrebungen der Kommune, das Kreisstraßen-Teilstück zwischen der Abzweigung bei Ronheim über Katzenstein nach Heroldingen während der B-25-Bauarbeiten für den Lkw-Verkehr zu sperren. Es hätten bereits Gespräche mit den zuständigen Behörden stattgefunden.

Das für die Kreisstraße verantwortliche Landratsamt sehe bislang keinen Anlass dafür und habe vorgeschlagen, bei Bedarf kurzfristig zu reagieren. Das Staatliche Bauamt Augsburg, das für die Staats- und Bundesstraßen zuständig ist, könnte sich mit dem Vorschlag aus Harburg anfreunden. Inzwischen habe die Regierung von Schwaben die Sache an sich gezogen.

In einem schlechten Zustand

Die Stadträte fassten einstimmig den Beschluss, Folgendes zu fordern: Vom 1. September bis voraussichtlich 15. November – so lange dauert die B-25-Sperrung – sollen auf besagter Kreisstraße DON37 nur Fahrzeuge mit einem Gewicht bis 7,5 Tonnen zugelassen werden. Begründung: Die Straße sei schon jetzt in einem derart schlechten Zustand, dass die Verkehrssicherheit gefährdet würde. Die Fahrbahn habe starke Spurrillen und Teile des Asphalts seien herausgebrochen.

Stadtrat Thomas Seiler begrüßte die Initiative aus Sicht des Stadtteils Ronheim ausdrücklich. Es sei zu befürchten, dass die dortigen Bewohner angesichts des Ausweichverkehrs zu bestimmten Zeiten kaum noch auf die Staatsstraße gelangen könnten. Matthias Schröppel wünschte sich, dass die Sperrung der B25 auch über den Verkehrsfunk im Radio läuft – und damit über das System TMC auf den Navigationsgeräten der Lastwagen angezeigt wird.

