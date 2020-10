24.10.2020

Staatspreis für Mertinger

Benjamin Hetzer in Innsbruck ausgezeichnet

In Innsbruck wurde ein gebürtiger Mertinger ausgezeichnet: Dr. Benjamin Hetzer erhielt den österreichischen Staatspreis „Ars Docendi 2020“, der in Innsbruck von Bundesminister Heinz Faßmann verliehen wurde. Gemeinsam mit Hetzer wurde Dr. Georg Grasser geehrt. Beide erhielten für ihr gemeinsam entwickeltes Projekt in der Kategorie „Kooperative Lehr- und Arbeitsformen“ den Preis in einem festlichen Akt in Wien verliehen.

Ausschlaggebend war für die Jury, dass von den beiden Preisträgern ein Lehrprojekt konzipiert wurde, das sich der stärkeren Integration medizinethischer Themen in der täglichen Praxis widmet. Hetzer betont in der Projektbeschreibung, dass das oberste Ziel des gemeinsamen Projektes „das Wohl des Patienten“ sei. Es gehe darum, wie man Studierenden vermitteln könne, dass Medizinethik nicht abstrakt und theorielastig sein müsse.

Benjamin Hetzer hat sein Abitur 2004 am Gymnasium Donauwörth abgeschlossen. Während seiner Ausbildung, zuerst als Student an der Medizinischen Universität Innsbruck und später zum Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, war er an verschiedenen Kliniken in Australien, Thailand, Ägypten und Isreal für Lehr- und Forschungszwecke tätig. Klinisch arbeitet er als Oberarzt an der Kinderonkologie der Medizinischen Universität Innsbruck. (bih)

