vor 17 Min.

Staatssekretär lobt Idee der schwimmenden Photovoltaik-Inseln

Plus Das Bayerische Wirtschaftsministerium will das Patent der schwimmenden Solarstrom-Anlagen unterstützen. Staatssekretär: „Das hat immenses Potenzial“.

Von Helmut Bissinger

„Eine coole Sache“, nennt Roland Weigert die Geschäftsidee von Oliver Klauser. Der Staatssekretär der Freien Wähler im bayerischen Wirtschaftsministerium besuchte das Kieswerk Klauser-Wensauer in Bäumenheim, um sich über die „schwimmenden Photovoltaik-Inseln“ informieren zu lassen, die Klauser bis hin zur industriellen Produktion entwickeln will. Einen Teil seiner Energie bezieht das Kieswerk bereits von Betoninseln mit Solarmodulen.

Anfragen aus ganz Deutschland

Im firmeneigenen Baggersee direkt vor den Toren des Firmensitzes sollen nach einer Genehmigung des Landratsamtes nun 32 schwimmende Inseln installiert werden. Die ersten hat das Unternehmen bereits, fast handgefertigt, zu Wasser gelassen. Mittlerweile gibt es Anfragen aus ganz Deutschland von Interessenten für das Patent. Das ermuntere ihn, so Klauser, Produktionshallen zu bauen und in die Vermarktung zu gehen.

Der Firmeneigene Baggersee am Kieswerk Klauser-Wensauer bei Bäumenheim. Bild: Helmut Bissinger

Weigert sicherte dem Unternehmen Unterstützung zu und will gemeinsam mit allen Beteiligten erörtern, wie man die innovative Idee auch finanziell fördern kann. Es sei jedenfalls sehr begrüßenswert, wenn ein Unternehmen so weitblickend engagiert sei. Er sehe durchaus Chancen das Projekt zum Modell für ganz Bayern und darüber hinaus werden zu lassen.

Projekt hat "immenses Potenzial"

Von Anfang an beteiligt war die Firma Energy Forever, also Energie für immer, die der ehemalige Landtagsabgeordnete und Tapfheimer Bürgermeister Johannes Strasser betreibt. Er hatte sich ans Wirtschaftsministerium gewandt, um die Möglichkeiten darzulegen, die sogenannte Floating-PV-Kraftwerke bieten können. Gestützt werde die positive Einschätzung, so Strasser beim Ortstermin am See, durch das Fraunhofer-Institut.

Im Prinzip waren sich alle einig: Das Projekt hat „immenses Potenzial“. Weigert anerkannte den langen Atem des Unternehmers, der seit 13 Jahren damit experimentiert und über die Jahre ein Fachwissen entwickelt hat. Der Zufall hatte das Kieswerk und dessen tüftelnden Chef Oliver Klauser mit Johannes Strasser von der Energy Forever aus Gundelfingen zusammengebracht. MdL Johann Häusler freute sich, dass es gelungen sei, das Wirtschaftsministerium für das Vorhaben zu interessieren.

Klauser will das Projekt weiter forcieren

Klauser verwies auf die großen Wasserflächen im Landkreis Donau-Ries, aber auch generell in Bayern, vorwiegend entstanden durch den Abbau von Kies und Sand. Es müsste doch möglich sein, so seine Überlegung, einige Seen für schwimmende PV-Anlagen zu nutzen. Klauser will das Projekt (bislang das einzige genehmigte dieser Art in Bayern) weiter forcieren und eine Produktionshalle hochgezogen. Strasser erläuterte, dass aus überschüssigem Strom beispielsweise synthetisches Erdgas oder Wasserstoff hergestellt werden könnte. Braunkohlestaub als Energieträger sei dadurch bei Bitumen- oder Betontrocknungsanlagen ersetzbar.

Unterdessen ist Oliver Klauser dabei, schon wieder innovativ etwas zu entwickeln. Es geht um die Klärschlamm-Trocknung. Ohne Energie aufwenden zu müssen, will er damit Kohle herstellen. Gut möglich, dass der Staatssekretär eines Tages noch einmal zum Werk in Bäumenheim kommen muss...

