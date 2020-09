vor 17 Min.

Stadt Donauwörth: Dank an die Corona-Helfer

Einkaufen, Gassi gehen, Kinder betreuen: Viele Menschen haben sich in Corona-Zeiten mit Menschen solidarisiert, die Hilfe benötigt haben.

Plus Mit einer besonderen Aktion soll Ehrenamtlichen Wertschätzung gezollt werden. Bürger können dabei ihre persönlichen Helden nominieren. Und das geht so.

Es gibt Dinge im Leben, die man nicht mit Geld bezahlen kann, sondern nur mit Wertschätzung, einem Lächeln und einem einfachen „Danke“. Genau das macht die Stadt Donauwörth jetzt mit einer besonderen Aktion und dankt Bürgern, die in den vergangenen Monaten bei der Bewältigung von Corona auf verschiedene Weisen vor Ort einen Beitrag geleistet haben – „als ein Zeichen zwischendurch, inmitten der Pandemie, die uns noch weiter begleiten wird“, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Bis 30. Oktober können Helfer benannt werden

Ein wichtiger Aspekt der Aktion: Ausgewählt werden diese Personen nicht von der Stadt. Sondern bei „Donauwörth sagt Danke“ haben Bürger die Gelegenheit, im Rathaus bis zum 30. Oktober Menschen zu nennen, die sie für ihr großes Coronahilfe-Engagement schätzen, die ihnen persönlich behilflich waren oder in der Corona-Zeit zur Seite standen und stehen.

Einladung in den Stauferpark

Die so gemeldeten Helfer lädt die Stadt im November zu einem exklusiven Konzert der Donauwörther Stadtkapelle, von Klassik bis Rock, im Stauferpark ein. Zudem kann sich jeder gemeldete Helfer aus einem Angebot aus verschiedenen Aktionen und Führungen eine Veranstaltung aussuchen: Es wird zum Beispiel spezielle Führungen durch das Käthe-Kruse-Puppen-Museum und den Enderlesaal im Deutschordenshaus geben. Die Tourist-Information hat eine Sonderführung über „Bräuche und Traditionen“ ausgearbeitet und eine Waldführung geht in den Donauwörther Stadtforst. Speziell für junge Helfer gibt es einen Slackline-Workshop oder nach individueller Absprache ein Escape-Room-Spiel und Geocaching.

Die Kommune lebt vom Miteinander

Oberbürgermeister Jürgen Sorré: „Uns war wichtig, dass für alle Helfer, ob Jung, ob Alt etwas dabei ist. Die Corona-Pandemie stellt unsere Welt im Großen wie im Kleinen vollständig auf den Kopf und wir alle stehen vor großen Herausforderungen. Mit der Aktion möchten wir deutlich machen, dass eine Kommune wie Donauwörth gerade in diesen Zeiten ganz besonders vom guten Miteinander lebt. Und wir möchten den vielen stillen Helfern und tatkräftigen Unterstützern dafür Anerkennung zukommen lassen.“

Unzählige Beispiele an Hilfsbereitschaft

Ab sofort nimmt die Stadt Meldungen entgegen, wer als Donauwörther „Corona-Helfer“ ein Dankeschön im Rahmen der Aktion erfahren soll – beispielsweise als Helfer der Einkaufs- oder Fahrdienste oder bei wertvoller spontanen Betreuung der Kinder und Schüler. Nicht zu vergessen Mitarbeiter der systemrelevanten Berufsgruppen, die außerordentlich zum Gelingen und zur Aufrechterhaltung der Versorgung jeglicher Art beigetragen haben. Es gibt unzählige dieser Beispiele an Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit und gegenseitiger Fürsorge, immer im Wissen, dass der Ausnahmezustand noch nicht überstanden ist und uns noch längere Zeit begleiten wird.

Informationen auch auf der Homepage der Stadt

Rückmeldungen nimmt die Stadt Donauwörth telefonisch unter der Nummer 0906/789152 oder per E-Mail an danke@donauwoerth.de entgegen. Nähere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Stadt, gleich auf der Startseite mit dem „Donauwörth sagt DANKE!“-Button zu finden – oder auch per Direktlink: https://www.donauwoerth.de/tourismus/danke/. Alle gemeldeten Helfer werden nach Ende dieses Meldezeitraums von der Stadt angeschrieben, mit der Einladung zum Konzert und einem Überblick des Angebotes von Führungen und Aktionen zur Auswahl.

Lesen Sie dazu auch:

Corona: Hier gibt es Hilfe von Menschen für Menschen

So hilft das THW im Kampf gegen das Coronavirus





Themen folgen