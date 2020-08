00:31 Uhr

Stadt befreit – Ausstellung über Rain

1579 wird die Stadt Rain sehr vereinfacht in der Karte von Philipp Apian dargestellt.

Wittelsbacher Gründerstadt

Während derzeit die groß angelegte Bayerische Landesausstellung in Aichach und Friedberg historisch interessierte Besucher anlockt und das Herrschergeschlecht der Wittelsbacher in den Fokus rückt, bleibt eine andere Stadt bescheiden im Hintergrund, obgleich auch sie „von Wittelsbacher Gnaden“ ist: die Lechstadt Rain. Das Motto der Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ galt auch für die ehemalige „Gränz- und Vöstungsstadt Rhain“.

Nichtsdestotrotz wollen der Freundeskreis Alt Rain und die Stadt Rain die Gelegenheit nutzen, auch die Rolle Rains zu beleuchten. Begleitend zur Landesausstellung in Aichach und Friedberg wird es deshalb nicht nur eine Vortragsreihe geben (wir berichteten), sondern ab 23. August im kurfürstlichen Schloss Rain auch eine Bilderausstellung. Gezeigt werden historische Stadtansichten von Rain, die die Stadtarchivarin und Museumsleiterin Edith Findel zusammengestellt hat.

Die ältesten Darstellungen Rains aus dem 15. Jahrhundert sind eher symbolischer Natur mit den typischen Zeichen einer Stadt: Stadttore, Stadtmauer, Mauertürme, einem zentralen Marktplatz und abseits des weltlichen Trubels die Stadtpfarrkirche. Diese wohlüberlegten Stadtanlagen der Wittelsbacher finden wir auch in Rain wieder.

Erste realistische Darstellungen zeugen davon: frühe Zeichnungen, Lithografien, Fresken und Drucke. Wie sich Idealbild und Stadtbild ändern und gleichen, lässt sich in der Ausstellung im Schlosssaal im Detail studieren anhand von Originalen und auch großformatigen Reproduktionen. (dz)

Geöffnet ist die Sonderausstellung sonntags von 11 bis 12 Uhr am 23. August, 6., 20. und 27. September und am 4. Oktober, sowie donnerstags (vor den Vorträgen) von 18.30 bis 19.30 Uhr am 24. September, 1. und 8. Oktober sowie nach Vereinbarung unter Telefon 09090/703340.

