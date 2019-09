vor 2 Min.

Stadt will mehr Radverkehr

Ein Antrag von ÖDP-Stadtrat Gustav Dinger wird angenommen. Was das bedeutet.

Von Thomas Hilgendorf

Nach dem Willen der Stadt Donauwörth sollen mehr Bürger von vier auf zwei Räder umsteigen – um das in den vergangenen Jahren gestiegene Verkehrsaufkommen zu entspannen und auch um die CO2-Bilanz der Stadt aufzupolieren. Ferner möchte Donauwörth verstärkt und auch weiterhin offiziell als „fahrradfreundlich“ gelten. Dazu braucht es künftig große Anstrengungen und wohl auch mehr finanzielle Mittel.

Die Stadt Donauwörth ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK), einem freiwilligen Zusammenschluss von Städten, Gemeinden und Landkreisen, der sich zum Ziel gesetzt hat, „den nicht motorisierten Verkehr“ zu fördern, wie Marco Schwartz vom städtischen Bauamt erläuterte.

Die Stadt muss etwas vorweisen in Sachen Radverkehrspolitik, denn am 1. Oktober findet eine Art Überprüfung durch Vertreter des AGFK in Donauwörth statt, wie am Montag im Bauausschuss berichtet wurde. Danach wird festgestellt, ob die Stadt weiterhin das Signet „fahrradfreundlich“ tragen darf oder aber aufgrund von Mängeln ausscheiden muss. Ein beauftragtes Büro hat nun herausgefunden, dass der Anteil der Radfahrer am gesamten Verkehrsaufkommen in Donauwörth mit neun Prozent geringfügig unter dem bayerischen Durchschnitt liegt (elf Prozent). Mit infrastrukturellen Maßnahmen (Radwegebau und Ähnliches) soll dieser Prozentsatz („Modal Split“) nun angehoben werden – seitens der Verwaltung schlug man 13 Prozent vor. Das war Gustav Dinger (ÖDP) nicht ambitioniert genug. Er plädierte mit einem Antrag auf 16 Prozent, zumal Nachbarländer wie die Niederlande und Dänemark auf Werte von bis zu 30 Prozent kämen. In spätestens zehn Jahren soll der Anteil der Radler am Verkehrsaufkommen erneut überprüft werden. Bis dahin gilt es, wie OB Armin Neudert (CSU) betonte, dass die Räte auch die Mittel für den Ausbau der Rad-Infrastruktur anpassen müssten.

