Stadt will verstärkt Klima und Natur schützen

Wemding ruft zwar nicht den „Klimanotstand“ aus, die Stadträte machen sich aber Gedanken über ein nachhaltiges Handeln. Konkrete Maßnahmen sollen folgen.

Von Wolfgang Widemann

Die Stadt Wemding will ab sofort verstärkt auf den Klimaschutz achten und einige konkrete Maßnahmen anpacken. Das ist das Ergebnis einer Aussprache im Stadtrat. Den Anstoß dafür hatte Ratsmitglied Werner Waimann (Grüne) gegeben. Der hatte ursprünglich beantragt, dass sich die Kommune einer weltweiten Initiative anschließt und in einer Resolution den „Klimanotstand ausruft“. Ganz so weit wollte das Gremium in Wemding dann doch nicht gehen. Die Mitglieder verständigten sich auf eine Erklärung, die mehr auf die Stadt zugeschnitten und – so drückte es Anton Eireiner, Sprecher der Fraktion der CSU/Amerbacher Liste aus – mit einem „gesunden Augenmaß“ formuliert ist.

Elektroautos kritisch hinterfragt

In der von Waimann eingereichten Resolution sollte es unter anderem heißen: „Die Stadt Wemding fordert von der Bundesregierung, ihre Anstrengungen in allen Sektoren deutlich stärker am Klimaschutz zu orientieren, um ihrer globalen Verantwortung gerecht zu werden.“ Im Stadtrat setzte sich die Ansicht durch, sich nicht anzumaßen, derartige Forderungen zu stellen, sondern sich auf den Bereich der Kommune und deren Möglichkeiten für einen besseren Klimaschutz zu konzentrieren. Dieter Langer (PWG): „Die Stadt kann keinen Klimanotstand erklären. Lassen wir auch die Regierung aus dem Spiel.“ Dennoch: In den Stellungnahmen wurde auch Grundsätzliches diskutiert und es wurden überregionale Gegebenheiten erörtert. So hinterfragte Bernd Schneid (SPD) kritisch einige aktuelle Entwicklungen. Man müsse an einem ökologischen Umbau arbeiten, der solle aber ökonomisch sinnvoll und sozial verträglich ablaufen: „Wir dürfen nicht blind Lobbyisten hinterherlaufen.“ Man müsse unter Hochdruck an alternativen Antriebsformen arbeiten, „die Frage ist, ob es Elektromotoren sein müssen“. Die Kohlenstoffdioxid-Bilanz eines Elektroautos sei schlechter als die vieler Dieselfahrzeuge. Um an die Rohstoffe für Batterien zu gelangen, würden ganze Landstriche vernichtet. Ein weiterer Punkt: 2,5 Milliarden Menschen bewegten sich im Internet. Der Energieverbrauch der Rechenzentren sei unvorstellbar hoch.

Bäume pflanzen und Hackschnitzelheizkraftwerk bauen

Schneid mahnte wie mehrere andere Ratsmitglieder, nicht jedem Meinungstrend zu folgen. Franz Lachner (CSU) verwies auf den enormen Strombrauch eines Mobiltelefons. Der sei so hoch wie der eines Kühlschranks. Die Kommune solle mit eigenen Aktionen „dem Klima helfen“. Aus den Reihen der Räte gab es sogleich ein paar Vorschläge: Vom „Baum des Jahres“ sollten jeweils fünf Exemplare angepflanzt werden. Im Bereich der alten Kläranlage bei Amerbach könnte ein Wäldchen angepflanzt werden. Entlang der kürzlich gebauten Westtangente in Wemding könnten vorzeitig Bäume gepflanzt werden. Auch auf den Grünflächen entlang der Harburger Straße sollte dies getan werden. Der Schulverband soll bei dem Vorhaben unterstützt werden, die Hackschnitzelheizung für die Mittelschule und die Stadthalle aufzurüsten. Die Möglichkeit eines Heizkraftwerks für das neue Feuerwehrhaus, den Bauhof und den Kindergarten St. Marien soll geprüft werden. Als Heizmaterial könnten Hackschnitzel aus dem Stadt- und Hospitalwald dienen.

Wemding sei ein großer kommunalen Waldbesitzer und könnte in dieser Eigenschaft Aktionen für den Klimaschutz starten. Der Forst werfe aktuell keinen Gewinn mehr ab, merkte SPD-Fraktionsvorsitzender Johann Roßkopf an: „Wir brauchen da von Bund und Land mehr Unterstützung.“ Hans-Ludwig Held (CSU) ergänzte, man sollte schauen, ob die Pflanzung schnell wachsender Holzarten für Hackschnitzel gefördert werden könnte.

Öffentliche Gebäude sanieren

Anton Eireiner erinnerte daran, dass jeder Stadtrat darauf vereidigt worden sei, zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger zu handeln. Diana Waimann (Frauenliste) erklärte, es sei gut, wenn die Stadt eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz übernehme. Öffentliche Gebäude sollten energetisch saniert werden. Dem einstimmigen Beschluss zufolge werden in Wemding im Rahmen des Haushaltsberichts jetzt regelmäßig auch Themen des Umwelt-, Natur und Klimaschutzes behandelt.

Dietmar Dahlke zeigt sich genervt

Werner Waimann betonte: „Ich wollte eine gewisse Sensibilisierung anstoßen.“ Und weiter: „Wir reden darüber. Das ist positiv.“ Dietmar Dahlke (fraktionslos) zeigte sich genervt von Waimanns Antrag: „Wir in Wemding sind sehr gut aufgestellt.“ Stadtrat und Verwaltung würden die ganze Zeit mit Anfragen „bombardiert“ und damit belastet. Eigentlich wollte Dahlke die Klima-Erklärung ablehnen, stimmte dann aber doch zu – verbunden mit einem Lächeln und folgenden Worten in Richtung Bürgermeister Drexler: „Weil du heute Geburtstag hast.“ Der Rathauschef wurde 48.

