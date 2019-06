vor 38 Min.

Stadtfest lockt Tausende von Besuchern

Auf den Straßen getanzt wurde bisweilen beim historischen Stadtfest „Löwen, Gunst und Gulden“. Am Sonntag ging das Spektakel zu Ende.

Bürgermeister in Wemding spricht von „unvergesslichen Tagen“. Nur wenige negative Vorfälle über das Wochenende.

Es war ein prachtvolles Feier-Wochenende in Wemding: Mit dem Fest „Löwen, Gunst und Gulden“ erinnerte die Wallfahrtsstadt bekanntlich an gut 550-jährige Zugehörigkeit zu Bayern und 400-jährige Doppeltürmigkeit der Stadtpfarrkirche. Nach vier Tagen mit besten Wetterbedingungen und tausenden Besuchern dürfte das Stadtfest nun selbst in die Geschichtsbücher Wemdings eingehen

Ähnlich wie beim bis heute legendären Fest zum 1200-jährigen Bestehen 1993 hatten die Wemdinger das Wetterglück auf ihrer Seite. Wobei es dem ein oder anderen Besucher am Marktplatz schon fast zu heiß wurde und vor allem die Plätze unter den Sonnenschirmen gefragt waren. Nach zweieinhalbjährigen Vorbereitungen galten gerade in der heißen Phase vor dem Fest täglich die Blicke der Wetterprognose. Am Ende wurde alles gut.

Lager der Landsknechte im Stadtgraben

Nach dem „Tag der Türme“ an Christi Himmelfahrt und der offiziellen Eröffnung mit einem Sternmarsch am Freitagabend startete der Samstag mit dem Einzug der Marktleute durch das Amerbacher Tor. Im Stadtgraben hatten die Landsknechte ihre Lager aufgeschlagen. Auf dem Marktplatz und den umliegenden Straßen unterhielten Tänzer, Sänger oder Gaukler die Gäste, Handwerker zeigten ihre Kunstfertigkeit und an den zahlreichen Verpflegungsständen gab es zahlreiche Spezialitäten auszuprobieren.

Festbüro als Baby-Wickelstation

Im Festbüro in der Wallfahrtsstraße liefen während der Veranstaltungstage die Fäden zusammen. Hier schauten auch die Hauptorganisatoren von „Löwen, Gunst und Gulden“ – Kulturreferent Josef Barta, Tourismusleiterin Judith Strohhofer sowie Helga Holzinger-Hilt – regelmäßig vorbei. Besucher konnten sich dort nicht nur über das Fest, sondern auch über Wemding als Tourismusort informieren. Zudem diente das Fest- auch als Fundbüro sowie als Baby-Wickelstation.

Gruppe aus Umland benimmt sich daneben

Negative Vorfälle gab es kaum. Eine Gruppe aus dem Wemdinger Umland wurde wegen mehrfachen ungebührlichen Verhaltens des Geländes verwiesen. Die Erste-Hilfe-Station im früheren Gubi-Markt hatte erfreulicherweise relativ ruhige Festtage. Wie André Weiß vom Rotkreuz-Ortsverband Wemding berichtete, seien es insgesamt um die 50 Behandlungen gewesen – zumeist kleinere Fälle wie Schnittwunden oder Kreislaufbeschwerden. Lediglich am Samstag mussten drei Festbesucher ins Krankenhaus gebracht werden, darunter eine Frau nach einem Sturz und ein Kind, das bei einem „Kampf“ mit einem Holzschwert getroffen worden war.

Regelmäßig drehte auch Bürgermeister Martin Drexler mit Gattin Iris seine Runden durch die Stadt. Der Stolz über das gemeinsam Geleistete spiegelte sich in einem ersten Fazit des Rathauschefs wider: „Es war bewegend und beeindruckend, wie schön wir hier zusammen in unserer wunderbaren Stadt und bei traumhaften Bedingungen feiern konnten. Wir haben unvergessliche Tage erlebt.“

