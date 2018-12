31.12.2018

Stadtkapelle Donauwörth mit so viel Musikern wie nie

Das Aushängeschild der Großen Kreisstadt hat nun 61 Mitglieder. 2019 will das Ensemble zum Oktoberfest nach München

Von Hans Brenner

„Heute blicken wir wieder auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem die Stadtkapelle etliche musikalische Akzente setzen konnte“, sagte Dirigent Josef Basting bei der Abschlussfeier im Riedlinger Schützenheim. Vorausgegangen war traditionsgemäß der musikalisch umrahmte Gottesdienst, heuer im Marienmünster.

Aktuell hat das Ensemble 61 Mitglieder. Das ist der Höchststand seit der Gründung 1955. Die Nachwuchszahlen sind ebenfalls recht beachtlich. Dabei umfasst die Jugendkapelle 37 Mitglieder. Bei den Musikkids eins und zwei sind es 25 Nachwuchskräfte. Basting lobte den eifrigen Besuch der Proben. Diese sind letztlich der Schlüssel zum Erfolg, 35 Auftritte waren es. Hiervon sollen besonders erwähnt werden: das Bezirksmusikfest in Rögling, das Sommernachtskonzert auf der Freilichtbühne, die Mitwirkung beim Schwäbischwerder Kindertag und die Teilnahme beim Internationalen Musikfestival in Bad Orb. „Hier konnten wir alle Register ziehen“ erinnerte sich der musikalische Leiter. „Es funktionierte also die Stadtkapellengemeinschaft aufs Trefflichste. Schließlich warf er noch einen Blick auf das Konzert in der Aula des Gymnasiums. Das Programm war wieder einmal sehr anspruchsvoll, Musikstücke, die in den Bereich der Höchststufe reichten, stellten eine Herausforderung für alle Mitwirkenden dar. Dirigent Basting wertete es als den „Höhepunkt in den letzten Jahren“. Besonders hob er die gute Akustik der Bühne und des Saales hervor, welche dem Zusammenspiel sehr entgegenkam.

Fürs kommende Jahr stehen wieder einige Termine an, von denen die Sebastianifeier und das Reichsstraßenfest wohl zu den bekanntesten zählen. Eine Bewerbung zur Teilnahme am Münchner Oktoberfestzug läuft. Ob sie erfolgreich war, wird sich im März herausstellen.

Hauptamtsleiter Roland Braun überbrachte die Grüße von Oberbürgermeister Armin Neudert. Im Hinblick auf den Bericht von Josef Basting konnte Hauptamtsleiter Braun feststellen: „Wir wissen, was wir an euch haben“. Er dankte Dirigent Basting samt den Kapellenmitgliedern und diejenigen, die im Hintergrund tätig sind. Braun vergaß auch nicht, den guten Zusammenhalt des Orchesters gebührend zu erwähnen. Schließlich sagte auch Kapellmeister Basting den Musikerinnen und Musikern Dank für ihre Bereitschaft. Mit einschloß er auch Hauptamtsleiter Braun, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Stadtkapelle hat. Als langjähriger Dirigent und Musikvereinsvorsitzender kennt er die Belange der Stadtkapelle bestens.

Ehrungen bei der Stadtkapelle Donauwörth

Jahre: Claudia Dirr, Tobias Kraus und Johanna Scherup. Hier gibt es Nadeln und Urkunden vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM).

Jahre: Maximilian Schmid. Ebenfalls vom ASM wird hier Nadel und Urkunde vergeben.

Jahre: Andreas Löffler, Julia Prestle, Martina Schön und Andreas Schön. Für diese Zeitdauer verleiht der Bundesverband Deutscher Blasmusikverbände (BDMV) Nadeln und Urkunden.

Bläserprüfung der Stufe D 3 hat Guillaume Bouvet erfolgreich hinter sich gebracht. Es ist das Schwerste der drei Examina und wird von Insidern als „Goldprüfung“ bezeichnet. Gleichzeitig ist sie Voraussetzung für das Dirigentenamt.

