vor 20 Min.

Stadtratswahl: Eigene Liste in Großsorheim

Plus In dem Harburger Stadtteil formiert sich eine Wählergemeinschaft. Was der Grund dafür ist und was nun ansteht.

Von Wolfgang Widemann

Bei der Stadtratswahl in Harburg wird es im März 2020 voraussichtlich eine weitere, neue Liste geben. In Großsorheim hat sich eine Initiative gebildet, die nach Kandidaten sucht. Am Dienstag, 17. Dezember, möchte die Wählergemeinschaft Großsorheim/Möggingen – so nennt sich die Gruppierung – bei einer Versammlung um 19.30 Uhr im Schützenheim die Liste mit den Bewerbern aufstellen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Initiator ist Roland Eberhardt. Ihm fiel auf, dass auf den bereits aufgestellten Listen der drei „großen“ Parteien beziehungsweise Gruppierungen in der Kommune – CSU, SPD und PWG-BG-FW – nur ein einziger Großsorheimer befindet: Siegfried Mitzel. Der hat Platz 7 bei der CSU. Sonst habe sich niemand aus dem Dorf bereit erklärt, zu kandidieren. Die bisherigen Ratsmitglieder Franz Fischer (PWG) und Armin Huber (CSU) aus Großsorheim treten 2020 nicht mehr an. Vorsitzende der Vereine kommen zusammen Ein einziger Bewerber aus dem Stadtteil – das ist Eberhardt zu wenig. Der 61-Jährige trommelte die Vorsitzenden der örtlichen Vereine und ihre Stellvertreter zusammen, um herauszufinden, ob für seine Idee, eine eigene Liste aufzustellen, auch eine Basis vorhanden ist. Man habe die Sache erörtert. Ein Großteil der Vereinsvertreter habe sich mit dem Vorhaben einverstanden gezeigt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Er habe das Vorgehen auch mit Siegfried Mitzel abgestimmt, betont Eberhardt. Die Aktion sei in keiner Weise gegen diesen gerichtet. Ziel müsse es sein, sowohl den Großsorheimer CSU-Kandidaten, als auch mindestens einen Vertreter der Liste der Wählergemeinschaft Großsorheim/Möggingen in den Stadtrat zu bringen. 120 Unterschriften sind nötig Um mit der neuen Liste antreten zu können, müssen einige Formalien eingehalten werden. Am heutigen Donnerstag wollen sich die Beteiligten noch einmal absprechen. Gleichzeitig läuft die Suche nach Bewerbern. Bis zu 20 könnten es sein. Wer Interesse habe, könne sich auch bei der Versammlung am kommenden Dienstag noch melden, so Eberhardt. Der sieht als größte Hürde, von Weihnachten bis Mitte Januar die nötigen 120 Unterschriften zusammenzubringen, damit der Wahlvorschlag zugelassen wird. Nach derzeitigem Stand müssten dafür alle Unterstützer ins Rathaus nach Harburg fahren – ein Umstand, der Roland Eberhardt nicht so ganz gefällt. Um für die Liste zu werben, soll am Wochenende ein Flugblatt in Großsorheim und im benachbarten Möggingen verteilt werden. Neben der CSU, der PWG-BG-FW und der SPD gibt es in der Stadt Harburg bislang zwei sogenannte Ortsteillisten: eine in Mündling und eine in Mauren. DaAxel Wiedenmann: Bürgermeister ja – Stadtrat neinzu lesen Sie auch: Mündlinger wieder mit eigener ListeDiese Kandidaten schickt die Harburger CSU ins RennenNoch ein Kandidat für das RathausHarburgs Stadtteile sind wie eine große Familie

Themen folgen