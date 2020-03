16.03.2020

Stichwahl in Nördlingen

Wittner (PWG) gegen Höhn (CSU)

Von Bernd Schied

Die Entscheidung, wer Nachfolger von Hermann Faul als Nördlinger Oberbürgermeister wird, fällt in einer Stichwahl in zwei Wochen zwischen dem Bewerber der PWG, David Wittner, und Steffen Höhn von der CSU. Wittner kam auf 36,2 Prozent der Stimmen, Höhn erreichte 31,1 Prozent.

Auf Platz drei landete die SPD-Kandidatin Rita Ortler mit 18,8 Prozent gefolgt von Wolfgang Goschenhofer, der für die Grünen auf 13,3 Prozent kam. Abgeschlagen ist der FDP-Bewerber Dr. Mark Tanner. Er erreichte lediglich 0,7 Prozent. Mit einer Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in der Großen Kreisstadt war allgemein gerechnet worden. Amtsinhaber Hermann Faul durfte aus Altersgründen nicht mehr kandidieren. Er ist seit 2006 im Amt.

David Wittner sagte gestern in einer ersten Stellungsnahme, er sei mehr als zufrieden mit seinem Abschneiden. Seine Erwartungen seien übertroffen worden. Als Wahlziel habe er sich vorgenommen, in die Stichwahl zu kommen. „Das habe ich geschafft“. Mit seinem Ergebnis gehe er optimistisch in die zweite Runde, wenngleich es freilich nur ein Etappenziel darstelle.

